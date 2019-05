Görmeden dünyayı geziyor

Turgay İPEK/ERZURUM, () - İTALYA'nın başkenti Roma'dan 8 Mart günü rehberi Michele Giuliano ile birlikte 'tandem' denilen iki kişilik bisikletle dünya turuna çıkan görme engelli Davide Valacchi, Türkiye'yi geçip, İran sınırına ulaştı. Yaklaşık 4 bin kilometre pedal çeviren iki İtalyan, Eylül'de Pekin'e ulaşmayı amaçlıyor. Valacchi, "Gittiğimiz her yeri arkadaşım bana neyi görüyorsa onu anlatıyor. Ben de onu yaşıyorum" dedi. Yolculukları sırasında Ağrı yakınlarında bisikletlerinin jantı kırılan ikilinin yardımına ise Belediye Başkanı Savcı Sayan yetişti. İkiliyi evinde misafir eden Sayan, daha sonra ikiliyi sınır kapısına uğurladı.

Asıl mesleği aşçılık olan Michele Giuliano (37), görme engelli arkadaşı Davide Valacchi (28) ile 8 Mart’ta bisikletle dünya turuna çıktı. Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan ve bugüne kadar 4 bin kilometre pedal çevirerek Erzurum'a ulaşan İtalyan ikilinin hedefi 12 bin kilometre daha kat edip Pekin'e ulaşmak. Psikolog olan görme engelli Davide Valacchi, gittikleri her ülkede misafir edildiklerini belirterek, "Bu gezinin amacı ama insanlara iki kişilik bisikletlerle yapacakları gezilerle memnun kalabileceklerini göstermektir. Yeni yerler keşfedip yeni insanlarla tanışıyoruz. Yolculuğumuz zor ama hepimizin aşması gereken sorunlar olabilir. Onların üstesinden geldiğimiz zaman hayatımızı kolaylaştırabiliriz. Gezi boyunca arkadaşım gördüğü her şeyi anlatıyor ben de o anı yaşıyorum. Yolculuğumuzda engelsiz yaşama da dikkati çekiyoruz. Her şeye rağmen yaşam gerçekten çok güzel. Çin'in Pekin kentinde son bulacak olan yolculuğumuz sonunda 16 bin kilometre pedal çevirmiş olacağız" diye konuştu.

‘TÜRKLER KADAR MİSAFİRPERVER KİMSEYİ GÖRMEDİK’

Bu gezintiyi Davide ile paylaştığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Michele Giuliano şunları söyledi:

"Bu yolculuğun tabii ki bazı zorlukları var ama bunlarla kolayca yüzleşebiliriz. Yolculuğumuz 8 Mart'ta Roma'dan başladı. Bugüne kadar yaklaşık 4 bin kilometre pedal çevirdik. Hedefimiz Pekin'e ulaşmak. Amacımız farklı ülkelerden insanlara birliktelik mesajı aşılamak. Bunu yaparken görme engellilerin yaşam kalitesini de artırmak istiyoruz. Yolculuk sırasında gördüğüm her şeyi tek tek anlatıyorum. O da bunu kafasında canlandırıyor. Birçok ülke geçtik ancak Türkler kadar misafirperver kimseyi görmedik. Herkes evini açtı bize. Bu yolculuğa iyi ki de çıkmışım,"

Giuliano ve Valacchi'yi Erzurum ve Erzincan'da misafir eden Türkiye Görme Engelliler Derneği Eğitim Komisyonu’nda görevli ve aynı zamanda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim görevlisi Yusuf Dumlu, bu gezintinin dünyada bir ilk olduğunu söyledi. Giuliano ve Valacchi'nin Türkiye'den sonra İran, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan ve Kırgız'dan Çin'in Pekin kentine giderek dünya turunu tamamlayacaklarını belirten Dumlu, "Toplam 16 bin kilometre yol kat edecek olan İtalyan arkadaşlar gördükleri güzel yerlerde mola verip oranın havasını teneffüs ediyorlar. Görme engelli Davide'nin bu yolculukta kalp gözü ile gördüğüne inanıyorum. Umarım bu yolculukları kazasız belasız sona erer ve hedeflerine ulaşırlar" dedi.

BİSİKLETİN JANTI KIRILINCA İMDADA BAŞKAN SAYAN YETİŞTİ

Erzurum'dan sonra yolculuklarına devam eden Giuliano ve Valacchi, Ağrı girişinde talihsiz bir olay yaşadı. Bisikletlerinin jantı kırılan Giuliano ve Valacchi, arızayı sosyal medyadan duyurup yardım istedi. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, iki arkadaşın yardımına yetişti. Bisikletlerini tamir ettirip, Ağrı'daki evinde ağırlayan Başkan Sayan, İtalyan arkadaşları İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısı'na kadar da uğurladı.



