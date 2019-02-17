Görme engellilerin umut ışığı goalball

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, () - AVUSTURYALI Hanz Lorenzen ve Alman Sett Renidle tarafından 1946 yılında savaşta görme yetilerini kaybeden savaş gazilerinin rehabilitasyonuna yardımcı olmak amacıyla icat edilen goalball oyunu, Niğde'de de görme engellilerin umut ışığı oldu.

Sadece görme engellilerin oynadığı bir oyun olan goalball takımını çalıştıran antrenör Gamze Özbek, "Niğde'de yaşayan görme engelli kardeşlerimize goalball sporunu tanıtmak ve bu spora katkı sağlamak amacıyla görme engelli arkadaşlarımızı gönüllü olarak hazırlıyorum"dedi. Altı Nokta Körler Derneği Niğde Şube Başkanı ve Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Niğde il Temsilcisi Atilla Taşpınar, Goalball oyununun görme engellilere umut ışığı olduğunu söyledi.

Taşpınar, "Goalball sporu 1946 yılında ikinci dünya savaşı sonrasında Almanya'da oynanmaya başlanmış ve 1998 yılında da Türkiye'de oynanmaya başlandı. Şu anda ilimizde bulunan Niğde Goalball takımı ise düzenli olarak 7-8 aydır devam etmektedir. Takımımız haftada üç gün olmak üzere 7-8 aydır düzenli olarak liglere çıkmak için hazırlıklarını devam ettiriyor ve bu yıl inşallah ilimizin takımını liglere çıkartacağız. Hedefimiz Niğde Goalball takımı olarak ilimizi liglerde temsil etmektir" dedi.

Niğde Goalball Takım Kaptanı Burak Çukalar ise "İlimize goalballı Atilla hocamla beraber biz getirdik. Şu anda ilimizde güçlü bir takım kurduk. İnşallah bu yıl hedefimiz olan liglere çıkmak ve bunu şampiyon olarak başaracağız. Amacımız, Türkiye genelinde ilimiz adına güzel bir derece yapmak. Engelliler adına bir başlangıç yaptık ve başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.



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