Görme engellilerden 'beyaz baston' raporuna tepki

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da, otomobiliyle çarptığı görme engelli çiftten Mehmet Kalkan'ın (39) ölümüne, Sevgi Kurt Kalkan'ın (49) da yaralanmasına neden olan M.E.'nin yargılanmasına devam edildi. Ankara Trafik İhtisas Daire Başkanlığı'nca önceki duruşmada mahkemeye sunulan ve Kalkan'ın beyaz bastonu sağ elinde gayrinizami taşımasının 'asli kusur' sayılmasına ilişkin rapor, Altı Nokta Körler Derneği tarafından protesto edildi.

Kepez ilçesi Sütçüler Caddesi'nde, 12 Nisan 2017 tarihinde, yolun karşısına geçmeye çalışan görme engelli Mehmet- Sevgi Kalkan çiftine, M.E.'nin kullandığı 07 F 8889 plakalı otomobil çarptı. Mehmet Kalkan, olay yerinde yaşamını yitirirken, Sevgi Kurt Kalkan ise hafif yaralandı. Kazanın ardından sürücü M.E. de tutuklandı. Altı Nokta Körler Derneği üyeleri, kaza sonrası caddeyi kısa süre trafiğe kapatarak, eylem yaptı. Görme engelliler, Mehmet Kalkan'ın ihmal nedeniyle yaşamını yitirdiğini savundu. Kazanın şokunu atlatamadığını belirten Sevgi Kurt Kalkan ise başından darbe alan eşinin beyin kanaması sonucu öldüğünü söyledi.

ANKARA TRAFİK İHTİSAS DAİRE BAŞKANLIĞI'NIN RAPORUNA TEPKİ

Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde M.E. hakkında açılan davanın duruşmasına devam edildi. Altı Nokta Körler Derneği üyeleri, duruşma öncesi, adliye önünde basın açıklama yaptı. Ankara Trafik İhtisas Daire Başkanlığı'nca daha önce mahkemeye sunulan rapora tepki gösteren görme engelli avukat Hasan Pulur, "Raporda, yayalar Mehmet Kalkan ve Sevgi Kurt Kalkan'ın bölünmüş yolun karşısına geçmek üzere kaldırımda yan yana yürüdükleri belirtilmiş. Ayrıca, Kalkan çifti yol kenarına geldiğinde sürücülerin onların görme engelli olduklarını fark ederek zamanında tedbir alması bakımından, soldaki yayanın sürücülerin görebileceği şekilde beyaz bastonu taşıması gerektiğine vurgu yapılmış. Beyaz bastonu sol taraftaki Sevgi Kurt Kalkan'ın taşıması gerekirken aksine hareketle sağ taraftaki Mehmet Kalkan'ın sağ elinde gayrinizami taşıdığı belirtilmiş. Bu halleriyle sürücünün, yayaların görme engelli olduğunu anlamasının engellendiği belirtilmiş. Biz, bu rapora itiraz ettik" diye konuştu.

'ADALETİN TECELLİ ETMESİNİ İSTİYORUZ'

Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şube Başkanı Cemalettin Çakar ise 2- 3 yıl önce görme engelli Bünyamin Fani'nin, 11 ay önce de Mehmet Kalkan'ın trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. Başkan Çakar, şöyle konuştu:

“Bu kardeşlerimiz, sadece görme engellilerin değil; normal şartlarda tüm insanların kullandığı kavşakların erişilebilir olamaması yüzünden şehit olmuştur. Antalya’mız maalesef yaya öncelikli ilken hangi kavşakların kontrollü olduğunu bana kimler anlatabilir. Yaya öncelikli kavşaklar neden yapılmıyor. Hangi sinyal sistemleri var. Sütçüler Kavşağı'nda şehit olan arkadaşımızın bulunduğu kavşakta ne bir üst geçit, ne alt geçit, ne yaya geçidi, hiçbir şey yok. Raporları incelediğimizde baktık ki taksinin 7 metre lastik izi var. Bir taksinin durabilmesi için dönmeyen tekerlek 7 metre iz bırakıyorsa, dönen bir tekerleğin bıraktığı iz tahmini 20- 25 metre olur. Bu şoförler karşıdan karşıya geçen yayaları yolda görmüyorsa, bizim beyaz bastonumuzu nasıl görecekler? Maalesef beyaz bastonumuzu bahane ederek, safsatalar çıkarmaktalar. Bizim beyaz bastonumuzun boyu 1.25- 1.30 metre. Genişliği de 1- 1.5 santimetre. Yolda yürüyen yayanın boyu en az 1.70. İki kişiyi görmeyen şoför, beyaz bastonu nasıl görecek. Bizim kavşaklardaki en büyük zaafımız, sese göre karşıya geçiyoruz. Rahmetli Mehmet Kalkan ses duymadığı için karşıya geçmek istemiş. Çünkü duyacağı bir ses yok. Peki bu arkadaşımıza çarpan araç 15 saniyede 200 metre gidiyorsa kavşağa kaç kilometre hızla girmiştir. Adaletin tecelli etmesini istiyoruz."

Dernek üyeleri, açıklamanın ardından davayı takip etmek için adliyeye girdi.

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