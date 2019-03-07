Görme engelliler, yemek yapmayı öğreniyor

Hüseyin KALAY/SAMSUN,()- SAMSUN'da, Altı Nokta Körler Derneği'nce düzenlenen yemek kursuna katılan 10 görme engelli, usta öğreticinin yardımıyla yemek yapmayı öğreniyor.

Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şubesi görme engelli üyeleri için yemek kursu düzenledi. Kursa katılan 10 engelli, Halk Eğitim Merkezi'nden gelen usta öğreticinin yardımıyla yemek yapmayı öğreniyor. Bıçak kullanımı, sebze ve meyvelerin dokusu, pişirilme şekli konularında eğitim alan engelli kursiyerler, kısa sürede yemek yapmayı öğrendi. İlkadım ilçesi Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen kurs, mart ayı sonuna kadar sürecek.

Amaçlarının görme engellilerin evlerinde kimseye ihtiyaç duymadan kendi işlerini yapabilmelerini sağlamak olduğunu ifade eden Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şube Başkanı Aynur Yiğit, "Kursumuz çok verimli geçiyor. Burada çok değişik damak lezzetlerinin yer aldığı yemek çalışmaları yapıyoruz. Türk mutfağının değişik çeşitlerini öğretmeye çalışıyoruz. Görme engelli arkadaşlarımızın en azından evlerinde kendilerine, eşlerine, çocuklarına, misafirlerine rahatlıkla yapabileceği yemek çeşitlerini öğrenilebilmelerini sağlamak. Yedi bölgemizden farklı yemek çeşitlerini de öğrenmiş oluyorlar. Hiç bilmedikleri ya da televizyonda başkasından duydukları yemekleri yapıyor olmanın keyfini ve mutluluğunu yaşıyorlar" dedi.

'İLK MUTFAK ALETLERİNİ KULLANMAYI ÖĞRENİYORLAR'

Kursiyelerin ilk olarak çatal, bıçak gibi mutfak aletlerini kullanmayı öğrendiğini anlatan Aynur Yiğit, "Daha önce hiç bilmeyenler kesme, doğrama gibi işlemleri öğreniyorlar. Hangi sebze nasıl doğranır, sebzelerin ne kadar yıkanılması gerektiği, hangi sebzenin ne kadar pişirilmesi gerektiği gibi konuları öğreniyorlar. Hocamız her şeyi çok ayrıntılı bir şekilde öğretiyor. Tabi görme engelliler için bunu başarmak oldukça zor" diye konuştu.

'YEMEK YAPMAK ARTIK KOLAY'

Kursta eğitim alan Songül Korkmaz da, daha önceden her şeyin hazır bir şekilde önüne geldiğini dile getirerek, “Çok önceden de böyle bir kursa gitmeyi talep etmiştim. Bu zaman nasip oldu. Daha önce hiç yemek yapmadım ama mutfağa ilgim her zaman vardı. Burası benim için bir deneyim oldu. Bence sevince hiçbir şey zor değil. Öğrenmek gerçekten çok güzel bir şey. Benim için öğrenmeden önce her şey önyargıydı. Soğanı ellerimi kesmekten korktuğum için tahtada doğrayamazdım. Ama burada öğrendikten sonra kolay olduğunu gördüm" dedi.

Eğitim çalışmalarının çok güzel gittiğini söyleyen usta eğitimci Lütfiye Işıtan da, “Burada yemek yapmamın bütün özelliklerini öğretiyoruz. En çok hijyen konusuna önem veriyoruz. Biz burada onlara sadece yol gösteriyoruz. Onlar da bu kursu alabilmek için çok istekliler. Hiç bilmeyen bile burada hemen yapmayı öğrendi” diye konuştu.

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