Görme engelliler için 'betimlemeli film' gösterimi



İSTANBUL () - BAĞCILAR Belediyesi Engelliler Sarayı’nın görme engelli kursiyerleri İstanbul Modern Sanat Müzesi’nde misafir edildi. Kursiyerler, yanlarındaki refakatçileriyle birlikte 'betimlemeli ve animasyonlu film' gösterimine katıldı.

Görme engelli kursiyerler, müzede sergilenen eserlerle ilgili bilgi aldıktan sonra, refakatçileriyle birlikte yaklaşık iki saat boyunca dış sesin yansıtıldığı, betimlemeli ve animasyon türü film gösterimi etkinliğine katıldı.

“SOSYAL YAŞAMIN İÇİNDE OLUYORLAR”

Engelli kursiyerlerin yaşamlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için çalıştıklarını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Onların sosyal yaşamın içinde yer almaları için böyle projeleri gerçekleştiriyoruz. Burada görme engelli kursiyerlerimiz sinema ortamının farklılığını yaşadılar. Çok mutlu oldular” dedi.

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