Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İzmir Limanı, Varlık Fonu'na devredildi
Varlık Fonu'na devredildi
50 bin liradan az varlıkla "kaldıraçlı döviz yatırımı" yapılamayacak
50 bin liradan az varlıkla...
Rekabet Kurumu Kipa'nın Migros'a devrini onayladı
Rekabet Kurumu Kipa'nın devrini onayladı
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe vuruldu
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe...

Görme engelli vatandaş kapağı olmayan rögara düştü

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL,() ATAŞEHİR'de yüzde 95 görme engelli olduğu öğrenilen Serkan Boz kapağı olmayan 4 metre derinliğindeki rögarın içine düştü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından düştüğü rögardan yaralı olarak kurtarılan...

Görme engelli vatandaş kapağı olmayan rögara düştü

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL,() ATAŞEHİR'de yüzde 95 görme engelli olduğu öğrenilen Serkan Boz kapağı olmayan 4 metre derinliğindeki rögarın içine düştü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından düştüğü rögardan yaralı olarak kurtarılan Boz ambulansla Fatih Sultan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Olay saat 23.00 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesi Kiptaş Sokak üzerinde bulunan kullanılmayan bir market binasının açık otopark bölümünde meydana geldi. İddiaya göre yüzde 95 görme engelli olan Serkan Boz (35) mahalle sakinlerinin geçiş güzergahı olarak kullandığı kapısı olmayan alanda yürürken 4 metre derinliğindeki kapağı olamayan rögarın içine düştü. Serkan Boz cep telefonuyla arkadaşlarını aradı. Boz'un arkadaşları koşarak olay yerine geldi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri Serkan Boz'u kurtarmak için çalışma başlattı, halat yardımıyla bir itfaiye eri yaralı Boz'un yanına inip halata bağlayarak Serkan Boz'u yukarıya çıkardı. Başından ve ayaklarından yaralanan Serkan Boz ambulansla Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mahalle sakinleri rögar kapağının çalındığını iddia etti. Olayın ardından Ataşehir Belediyesi açık olan rögarın etrafında önlem aldı. Belediye yetkilileri olayla ilgili inceleme başlattı.

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.