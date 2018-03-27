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Görme engelli santral memuru, telefon numaralarını ezbere biliyor

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de, görme engelli Fatma Akyol (43), Tepebaşı Belediyesi'nde santral memuru olarak çalışıyor. Telefon numaralarının çoğunu ezbere bilen Akyol, "Görme engelli olmam, hiçbir şeye...

Görme engelli santral memuru, telefon numaralarını ezbere biliyor

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de, görme engelli Fatma Akyol (43), Tepebaşı Belediyesi'nde santral memuru olarak çalışıyor. Telefon numaralarının çoğunu ezbere bilen Akyol, "Görme engelli olmam, hiçbir şeye engel sayılmaz diye düşünüyorum" dedi. 
Evli ve 2 çocuk annesi, doğuştan görme engelli Fatma Akyol, Tepebaşı Belediyesi'nde 8 yıldır santral memuru olarak görev yapıyor. İşini çok sevdiğini belirten Akyol, çok sayıda telefon numarasını ezbere biliyor. İşine alıştığını anlatan Akyol, "İstenen harici numaraları hemen bağlayabiliyorum. Bilmediğim numaraları, görme engelliler alfabesiyle yazılan rehberden buluyorum. Görme engelli olmam hiçbir şeye engel sayılmaz, diye düşünüyorum. İnsanın kendisini geliştirdikten sonra üstesinden gelemeyeceği bir şey yok" diye konuştu.
Tepebaşı Belediyesi'nin santralinde Fatma Akyol ile birlikte çalışan Fatma Gülmen ve Olcay Koca da arkadaşlarının azmine hayran olduklarını söyledi. Olcay Koca, "Fatma, burada çok büyük işler başarıyor. Hiç görmediği halde bütün numaraları biliyor. Telefonları nereye aktaracağını içgüdüsel olarak, daha telefon çaldığında karşıdaki insanın ses tonundan, ilk söyleyeceği kelimeden anlayabiliyor" dedi.

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