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Görme engelli öğrencinin annesi de 'fahri mezun' oldu

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan görme engelli Berru Merve Kul'a 4 yıl boyunca hukuk metinlerini okuyan, her konuda yardımcı olan annesi Havva Kul'a fahri mezun belgesi verildi. Kocaeli'nde...

Görme engelli öğrencinin annesi de 'fahri mezun' oldu

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan görme engelli Berru Merve Kul'a 4 yıl boyunca hukuk metinlerini okuyan, her konuda yardımcı olan annesi Havva Kul'a fahri mezun belgesi verildi.
Kocaeli'nde yaşayan 22 yaşındaki Berru Merve Kul, 4 yıl önce Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Genç kızın ödevlerini yapması, sınavlarına hazırlanması ve okula dair uğraş verdiği her şeyde görmeyen gözleri annesi oldu. Anne Havva Kul, 4 yıl boyunca kızına ödevleri ve sınavları için kitaplardan ve notlardan hukuk metinlerini okuyarak Berru Merve Kul'un tüm sınavlardan başarıyla geçmesini sağladı.
Görme engelli genç kız, bu yıl fakülteden büyük bir başarı puanıyla mezun oldu. Mezuniyet töreni Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi binasında gerçekleşti. Törende Berru Merve Kul, diğer mezunlardan daha başka bir heyecan yaşadı. Mezuniyete gencin annesi Havva Kul da gelerek, kep atmak için sahneye kızıyla birlikte çıktı. Mezuniyetin sevincini öğrenciler gibi yaşayan anne, kızıyla birlikte kep attı.
Görme engelli Berru Merve Kul'a mezuniyet belgesi verilirken annesi Havva Kul'a da gösterdiği örnek davranış sebebiyle fahri mezun belgesi verildi. Mezuniyet töreninde anne ve kızı duygusal anlar yaşarken, sosyal medyada yüzlerce kişi fotoğraflar paylaşarak anneye övgü dolu sözler yazdı.
SAÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Bilen törende engelli öğrencinin başarısından bahsederek, "SAÜ Hukukta dereceye giren öğrencilerimiz dışında Berru Merve Kul görme engelli öğrencimiz 4 yılda hukuk eğitimini tamamlayarak mezun oldu. Evde bütün hukuk metinlerini kızına okuyarak sınavlara hazırlanmasında gayreti olan annesine de fakültemizin fahri mezunu olarak ödül verdik" dedi.
Genç kız belgesini aldıktan sonra arkadaşlarıyla tek tek vedalaşarak memleketi Kocaeli'ye döndü.

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