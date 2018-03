Görme engelli Habibe, bağlama çalarak yaşama sarıldı

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, () - BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde yaşayan, doğuştan görme engelli Habibe Yıldız (24), kardeşinin hediye ettiği ve 2 ayda çalmayı öğrendiği bağlama ile hayata tutundu. Daha önce dışarı çıkmaya bile korktuğunu belirten Yıldız, "Bağlamayı elime aldığım an, kendime güvenim geldi. Artık bütün hayallerim, müzik üzerine kurulu. En büyük isteğim, Arif Sağ ve Erdal Erzincan ile tanışmak" dedi.

Solhan ilçesinde oturan, yüzde 95 görme engelli Habibe Yıldız, kız kardeşinin hediye ettiği bağlama ile yaşama tutundu. Haftada 1 gün kent merkezine gelip, bağlama eğitimi alan Yıldız, 2 ayda çalmayı öğrendi. Küçük yaştan beri müziğe merakı olduğunu ve bağlama çalmayı çok istediğini belirten Yıldız, "Müziğe hevesim var. Bağlama çalmayı çok istiyordum. Bingöl'e geldim. Mutlu hoca ile tanıştım. Bana 2,5 aya yakın eğitim veriyor. Daha çok eğitim alıp, kendimi geliştirmek istiyorum. Müzik, benim için bir heves değildi. Müzik derler ya 'İnsanın kalbinden gelir', benim de kalbimden geliyor. Şu an tek hayalim, müzik üzerine kurulu. Önceleri korkuyordum, 'Başarabilir miyim?' diye. Tek başıma dışarı dahi çıkamazken, 'Acaba yapabilir miyim?' diye düşünüyordum. Artık korkum kalmadı. Kendime güveniyorum. Ezberim kuvvetli olduğu için hemen öğreniyorum. Şimdi her şeyin üstesinden gelebileceğimi düşünüyorum. Belki ileride bunu bir meslek haline getirebilirim. Çok istiyorum ve tek hayalim bu" diye konuştu.

'HAYALİM ARİF SAĞ VE ERDAL ERZİNCAN İLE TANIŞMAK'

Türk halk müziği sanatçıları Arif Sağ ve Erdal Erzincan ile tanışıp, beraber bağlama çalmak istediğini dile getiren Yıldız, "Birçok sanatçı ile tanışmak ve görüşmek istiyorum; ama en çok bağlama üstatları Arif Sağ ve Erdal Erzincan ile tanışmak istiyorum. Bu, tek hayalim. Bağlama alacak durumum yoktu. Kız kardeşim kendi birikimiyle aldığı bağlamayı bana hediye etti. Bağlamayı elime aldıktan sonra içimde bir heves oluştu ve eğitim almaya karar verdim. Şimdi daha da ileriye götürmek istiyorum" dedi.

'HABİBE, GÖNÜL GÖZÜ İLE GÖRÜYOR'

Bağlama eğitmeni Mutlu Bektaş ise Habibe Yıldız'ın 'gönül gözü' ile görüp, hissettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Müziğin iyiliğe, güzelliğe iten bir gücü vardır; buna inanıyorum. Bir milletin gelişmişlik düzeyini belirleyen bir etken de müziktir. Habibe kardeşim, ilk buraya geldiğinde, müziğe olan isteğini ve aşkını gördüm. Ben de kendisine yardımcı olmaya çalıştım. 2 aydır, haftada 1 gün ilçeden kent merkezine yakınları sayesinde gelip, eğitim alıyor. Habibe'nin kısa sürede bağlama çalması, beni çok mutlu etti. Bana en büyük hediyesi de bu oldu. Başarılarının devamını diliyorum. İnanıyorum ki daha da iyi olacak. O bizden daha iyi görüyor, 'gönül gözü' ile görüyor ve hissediyor."



