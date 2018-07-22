Görme engelli gazinin dövme tutkusu

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde 2010 yılında astsubay olarak görev yaparken, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı mayının patlaması sonucu iki gözünü ve sağ elini kaybeden gazi Hasan Arısoy (36), malulen emekli olduktan sonra vücudunun çeşitli yerlerine 9 dövme yaptırdı. İnsanların, "Görmediğin bir şeyi niye dövme yaptırıyorsun?" diye sorduğunu aktaran Arısoy, "Hayatımda önemli yer temsil eden şeyleri dövme yaptırmaya özen gösteriyorum" dedi.

Çukurca'da mayın patlamasında yaralandıktan sonra Ankara'da 2 yıl tedavi gören Arısoy, geçen yıl Adana’ya yerleşti. Asker olduğu için dövme tutkusunu bastırdığını dile getiren Arısoy, emekli olduktan sonra ilk olarak dövme sanatçısı Gökhan İşisağlam'ın kapısını çaldığını söyledi. Gazi madalyasını koluna işleterek dövme macerasına başlayan Arısoy, şu anda 9 dövmesi bulunduğunu ve İşisağlam'ın hiçbir dövmeden ücret almadığını kaydetti. Çevresindeki insanların "Yaptırmışsın, güzel ama görmüyorsun. Niye görmediğin bir şeyi dövme yaptırıyorsun?" diye sorduğunu aktaran gazi Arısoy, "Bu benim için biraz da ateşleyici oldu. Görmüyor olmam, dövmenin orada olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Birkaç dövmeden sonra bu bağımlılık şeklinde devam etti. Benim için önemli olan anları, kişileri ve olayları dövme yaptırmaya devam ettim" diye konuştu.

‘DÖVME YAPTIRMIŞ OLMAK İÇİN YAPTIRMIYORUM’

Acı eşiği yüksek olduğu için yaptırdığı dövmelerin canını acıtmadığını dile getiren Arısoy, şunları söyledi:

"Elimin üzerinde eşimin baş harfi var. Kolumda, çocukluğum zamanlarındaki çizgi film kahramanlarım var. Kolumun iç tarafında oğlum Çağan'ın ismi ve çizdiği bir resim var. Boynumda, sol tarafta çocukluk kahramanım Superman’in, sağ tarafta ise gerçek kahramanım Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası var. Sağ kolumda, içinde bulunduğum karanlık durumu anlatan dövmem var. Güllerim, şehit ve gazi olan arkadaşlarımı temsil ediyor. Bacaklarımda da bilime olan saygım nedeniyle Einstein ve burcum olan akrep dövmelerim var. Sırtımda da bir kuzgun dövmesi var. Dövme yaptırmış olmak için dövme yaptırmıyorum. Hayatımda önemli yer temsil eden şeyleri yaptırmaya özen gösteriyorum. Hayatıma yeni dönemde rehber köpeğim Bobi girdi. Yakın zamanda onun ismini dövme yaptırmak istiyorum."



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