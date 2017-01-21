Görme engelli Deniz'den 5 aylık eğitimle piyano resitali

HATAY'ın merkez Antakya İlçesi'nde oturan görme engelli 8 yaşındaki Deniz Örak'ın piyano resitali beğenildi.Doğuştan görme engelli Deniz Örak, 5 ay önce müzik öğretmeni Ece Çapan'dan piyona eğitimi almaya başladı. 'Absolut' (Seslerin beyin ile algılanması) bir kulağa sahip olması nedeniyle kısa sürede piyanoyu ustalıkla çalan Deniz Öran, annesi Nursel Bayramoğlu Örak'ın müdür olduğu Hatay Bahçeşehir Koleji'nde sahneye çıktı. Deniz, piyano resitalinde yerli ve yabancı eserleri seslendirdi. Müzik öğretmeni Ece Çapan'ın solist olarak eşlik ettiği resital ayakta alkışlandı. Türkiye'nin önemli bir yeteneği olacağını belirten müzik öğretmeni Ece Çapan, şöyle dedi:"Deniz, "Absolut' bir kulağa sahip. Bir notayı duyduğunuz anda tanıyabilme yeteneği olan absolut kulak doğuştan olabilir veya sonradan çok çalışmayla elde edilebilen, müzik kulağının bir üst seviyesidir. Absolut kulak sahibi olan kişi, kusursuz duyum ve ses algılama, karşılaştırma yeteneği olup, doğadaki kuş, kapı gıcırtısı hatta çatal bıçak seslerini bile notaya dönüştürebilen, notaları çok kısa sürede deşifre ederek çalıp söyleyebilen kişidir. İşte Deniz böyle bir kulağa sahip. Sadece 5 aydan beri özel ders alan, Rusya ve İspanya'ya özel olarak davet edilen bu çocuğumuzun devlet nezdinde de desteklenmesi gerekir."Deniz'in annesi Nursel Bayramoğlu Örak, oğlunun sadece 5 ay eğitimle bu seviyeye geldiğini belirterek şunları söyledi:"Deniz'in yeteneğini, ona aldığımız org ile keşfettik. O org üzerinde büyük bir ciddiyetle çıkardığı seslerin bir anlamı olduğu, müzik otoriteleri tarafından fark edince piyanoya geçtik. Bu ilk resitali olduğu için çok heyecanlıydı. Buna rağmen öğretmeni Ece Çapan, Deniz'in çok iyi bir performans sergilediğini düşünüyor. Deniz, önümüzdeki günlerde yurt dışında düzenlenen bazı festival ve yarışmalara da katılacak. Oğlumla gurur duyuyorum. Ancak kendim eğitimci ve bir anne olduğum için, çocuğumun da iyi bir eğitim almasını çok arzu ederim. En büyük dileğim; görme engelliler için Hatay'da eğitim kurumlarının açılması. Zira Hatay'da Deniz'in durumunda yüzlerce çocuk var."

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