Görme engelli çiftin mutluluğu

BOYNUNA taktığı tezgahında kağıt mendil, çakmak satarak geçimini sağlamaya çalışan doğuştan görme engelli 49 yaşındaki Hüseyin Altındağ ile 2 yıl önce dünya evine girdiği kendisi gibi engelli eşi 45 yaşındaki Songül, yaşama sım sıkı sarıldıklarını, birbirlerini çok sevdiklerini söyledi.Avcılar’da engelli aylığının yanı sıra boynunda taşıdığı tezgahında kağıt mendil, çakmak, yara bandı satarak geçimini sağlamaya çalışan, daha önce evlenip ayrılan yüzde 96 görme engelli Hüseyin Altındağ, yakınlarının önerisi ile 2 yıl önce Bursa’da oturan engelli Songül Ulucan ile telefonla görüşmeye başladı. Altındağ, bir yakınının yardımı ile Bursa’ya gidip-gelirken, Ulucan’a evlenme teklif etti. Evlenmeye karar veren çift nişanlanırken, ekonomik güçleri ev eşyası almaya ve düğün yapmaya elvermedi. 2 yıl önce Avcılar Belediyesi’nin eşya ve düğün masraflarını üstlenmesi üzerine çift, Belediye Başkanı Handan Toprak Benli’nin Firuzköy Belediye Tesisleri’nde kıydığı nikahla evlendi ve 2 günlüğüne Çanakkale Asos’ta balayına götürüldü.Geçen iki yıl içerisinde birbirlerini daha fazla sevdiklerini belirten Altındağ çifti zaman zaman Gümüşpala Mahallesi’ndeki Küçükçekmece Gölü sahilinde kol kola girerek ellerindeki bastonla yürüyüşe çıkıyor. Dalgaların ve kuşların sesini dinleyen Altındağ çifti, birbirlerini daha fazla sevdiklerini söyledi. Belediyenin Türk Halk Müziği korusu kursuna devam eden Songül Altındağ, özellikle görme engellilerin yaşama küsmemelerini, aksine sımsıkı sarılmalarını isterken, eşi Hüseyin Altındağ da yaşamından şikayetçi olmadığını söyledi. Altındağ, her gün yürüyerek satış yaptığı kaldırımlardaki engelli yürüme bantlarının olabildiğince her yere yaygınlaştırılmasını, esnaftan sattıkları ürünleri veya araçlarını kaldırıma bırakmamalarını istedi. Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, 2 yıl önce nikahlarını kıydığı, sorunları ile ilgilendiği çifti evlerinde ziyaret ederken, Songül Altındağ’ın pişirdiği çay ve ikram ettiği pastayı beğendiğini söyledi. Koro çalışmalarına katıldığını anlatan Songül Altındağ, ısrarları kıyamayınca konuklara bir türkü söyledi.

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