Görme engelli çiftin aşkları engel tanımadı

KAYSERİ'de yaşayan yüzde 100 görme engelli sosyal bilgiler öğretmeni Ömer Polat (30) ile yüzde 70 görme engelli Bedriye Karaman (28) dünyaevine girdi.

Kayseri'de sosyal bilgiler öğretmenliği yapan yüzde 100 görme engelli Ömer Polat ile yüzde 70 görme engelli Bedriye Karaman 1 yıl önce arkadaşlarının aracılığıyla tanıştı. Zamanla ilişkilerini ilerleten çift, evlilik kararı aldı. Çift düğün kıyafetleri ile günün anısına fotoğraf çektirdi. Damat Ömer Polat, çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bedriye ile tanışmama arkadaşlarım vesile oldu. 3 yıldır öğretmenlik yapıyorum. İyi ki Bedriye'yi tanımışım. Bugün de evleniyoruz. Eşimle inşallah güzel bir hayat sürdürmek istiyorum" dedi. Gelin Bedriye Karaman da Ömer Polat ile tanışmalarına vesile olan arkadaşlarına teşekkür ederek, güzel bir yuva kurarak mutlu olmak istediklerini söyledi.



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