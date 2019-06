Görme engelli Bager, köydeki öğrencilere piyano ile konser verdi

MUŞ’ta doğuştan görme engelli ve absolut (kusursuz) kulağa sahip 8 yaşındaki Bager Çalışcı’nın, daha önce hiç piyano görmeyen bir köy okulunda konser verme hayali, bir grup öğretmenin yardımlarıyla gerçek oldu.Yaygın Beldesi Kardeşler İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi görme engelli Bager Çalışcı, müziğe olan ilgisini fark eden babası Mustafa Taşçı tarafından geçen müzik kursuna yazdırıldı. Bager Çalışcı, burada kendisi gibi görme engelli Yarpuzlu Köyü İlkokulu'nda müzik öğretmeni olan Caner Keser ile tanıştı. Keser, Bager Çalışcı'nın absolut kulağa sahip olduğunu fark etti. Bager Çalışcı, Caner Keser'in de yardımıyla piyano çalmayı öğrendi.Bager Çalışcı'nın bir köy okulunda konser verme hayali de gerçek oldu. Kent merkezine 55 kilometre uzaklıktaki Ağartı Köyü İlkokulu’ndaki öğretmenler, Bager Çalışcı’nın ailesiyle birlikte, köydeki öğrencilere piyano konseri vermesi için ortamı hazırladı. Köy okulunda okuyan ve hayatında piyano ile tanışmamış öğrencilerle köy meydanında bir araya gelen Bager, Beethoven yalnızlık senfonisi, ay ışığı sonatı, Yann Tiersen’nin başka bir şarkısının yanı sıra, günümüz parçalarını seslendirdi.Bager, büyük bir heyecan yaşarken, piyano konseri sırasında arka planda otlayan kuzular, klasik müzikle güzel bir görüntü oluşturdu. İlk defa piyano ile tanışan köydeki öğrenciler ise, konser için başta Bager, emeği geçen herkese teşekkür etti.Ağartı Köyü İlkokulu Öğretmeni Sinan Özcan, Bager Çalışcı’nın hayalinden haberdar olduklarını belirterek, okuldaki öğretmen arkadaşlarıyla birlikte mini bir konser etkinliği düzenlediklerini ifade etti. Özcan, “Bager, çocuklara piyano konseri vermek istiyordu, biz de bu hayalini gerçekleştirdik. Piyanosunu köye getirip konser vermesinin istedik, öğrenciler de Bager de çok mutlu oldu. Muş Belediyesi'ne ait araçla Bager'e ait piyano köye getirildi. Çok doğal bir ortam oldu aslında, çünkü sonuçta burası köy. Bir yandan klasik müzik çalarken, arka manzarada kuzuların varlığı güzel bir ortam oluşturdu" diye konuştu.DOĞADAKİ TÜM SESLERİ NOTAYA DÖKE BİLİYORBager Çalışcı'nın babası Mehmet Çalışcı ise öğretmenlere teşekkür etti. Oğlu Bager’in büyük hedeflerinin olduğuna vurgu yapan Çalışcı, “Bager, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ile tanışmak ve onun konserine gitmek istiyor. Bager, absolut kulağa, yani doğadaki tüm sesleri notaya dökebiliyor. Bir hayırsever tarafından hediye edilen piyano ile Bager, hiçbir eğitim almadan bir yıldır kendi kendini geliştiriyor" dedi.MÜZİK ONUN HER ŞEYİ OLDUOğlunun hayatının ve gözlerinin piyanosu olduğunu ifade eden Çalışcı, "Görme engelli olduğu için, müzik onun her şeyi. Diğer çocuklar gibi dışarıda koşuşturup, oynayamıyor. Kendi müzik dünyasında yaşıyor. Bagerin profesyonel bir piyanist olması için müzik eğitimi alması lazım. Çünkü Muş’ta bu anlamda çok ciddi sıkıntılar çekiyoruz" şeklinde konuştu.Bager ile bir yıl önce bir müzik kursunda tanışan ve kendisi gibi görme engelli olan Müzik Öğretmeni Caner Keser de küçük çocuğun absolut kulağa sahip olduğunu fark ettiğini söyledi. Bager’in bir videosunu çeken Keser, "Bunu üniversitedeki hocalarıma gönderdim. Hocalarım da Bager'in üstün bir müzik yeteneğine sahip olduğunu söyledi. Bu da bizi çok heyecanlandırdı" diye konuştu.Fırsat buldukça Bager’in piyano ve kulağının gelişimiyle ilgili yardımcı olmaya çalıştığını söyleyen Caner Keser, "Absolut kulağa, yani kusursuz kulak dünyada çok az kişin sahip olduğu bir kulak, Bager de bunlardan birisi. Bager piyanoda altı sese aynı ayna bastığımız zaman tek tek notalarını seçebiliyor. Biz artık Bager’e eğitiminde yetemiyoruz. Daha profesyonel, yarı dönemli konservatuvarlarda eğitim alması lazım. Mimar Sinan, Yıldız Teknik, Marmara gibi üniversiteler, Bager'i Türkiye’ye mal edecek bir müzisyen haline kesinlikle getirilebilir. Bager’in tıpkı İdil Biret, Fazıl Say gibi ileride ülkemizi dünyada temsil edeceğini ben şimdiden görebiliyorum" dedi.BAGER, FAZIL SAYLA TANIŞMAK İSTİYORKonser sonrası duyduğu sevinci dile getiren Bager Çalışcı da dünyaca ünlü piyanist Fazıl Sayla tanışmak istediğini dile getirdi. İyi bir eğitim almak istediğini vurgulayan Çalışcı, daha büyük bir konser verme isteği içerisinde olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI