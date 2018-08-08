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Göreme Açık Hava Müzesi’ne ziyaretçi akını

TÜRKİYE’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’daki Göreme Açık Hava Müzesi’ni Temmuz ayında 101 bin 620 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Nevşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün verilerine göre turistler, peribacaları...

Göreme Açık Hava Müzesi’ne ziyaretçi akını
TÜRKİYE’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’daki Göreme Açık Hava Müzesi’ni Temmuz ayında 101 bin 620 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Nevşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün verilerine göre turistler, peribacaları ile ünlü Kapadokya bölgesindeki müze, kilise, yeraltı şehirleri ve ören yerlerini ziyaretlerini sürdürüyor. Temmuz ayında Nevşehir Merkez Müzesi’ni 578, Derinkuyu ilçesindeki yeraltı şehrini 41 bin 715, Göreme Açık Hava Müzesi’ni 101 bin 620, Karanlık Kilise’yi 10 bin 948, El Nazar Kilisesi’ni 741, Gülşehir Açık Sarayı’nı 744, Gülşehir St. Jean Kilisesi’ni bin, Kaymaklı Yeraltı Şehri’ni 50 bin 219, Özkonak Yeraltı Şehri’ni 12 bin 170, Tatlarin Yeraltı Şehri’ni bin 243, Zelve Örenyeri’ni 15 bin 198, Mazı Yeraltı Şehri’ni bin 586, Hacıbektaş Veli Müzesi’ni 67 bin 860, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’ni 989, Hacıbektaş Atatürk Evi’ni bin 118 ve Ürgüp Müzesi’ni 2 bin 121 turist ziyaret etti. Temmuz ayında bölgedeki müze, kilise, yeraltı şehir ve ören yerlerini gezen turist sayısının 310 bin civarında olduğu belirtildi.
Kapadokya bölgesine yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin her geçen yıl arttığını belirten yetkililer, misafirlerin ihtiyaçlarının karşılanması ve bölgeyi daha iyi tanımaları için gerekli çalışmaların yapıldığını kaydetti. Göreme Açık Hava Müzesi’nin her dönemde yoğun ilgi gördüğünü ifade eden yetkililer, milattan önce 5 bin yıllarına kadar inen tarihi ve eşsiz doğallığı ile müzenin görenleri kendisine hayran bıraktığını vurguladı.

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