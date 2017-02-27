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Gördes Anadolu Lisesi'ni yasa boğan ölüm (2)

LİSELİ GENCİN ÖLÜMÜNDE MENENJİT ŞÜPHESİ Manisa'nın Gördes ilçesinde, yatılı olarak öğrenim gördüğü okulun pansiyonunda yatağında, nefes almakta güçlük çekerken bulunan ve ardından yaşamını yitiren 17 yaşındaki Hüseyin Yüce'ye...

Gördes Anadolu Lisesi'ni yasa boğan ölüm (2)

LİSELİ GENCİN ÖLÜMÜNDE MENENJİT ŞÜPHESİ
Manisa'nın Gördes ilçesinde, yatılı olarak öğrenim gördüğü okulun pansiyonunda yatağında, nefes almakta güçlük çekerken bulunan ve ardından yaşamını yitiren 17 yaşındaki Hüseyin Yüce'ye yapılan otopside ilk şüphelenilen menenjit oldu. Kesin raporun 72 saat sonra çıkacağı belirtildi. Ailenin altı çocuğundan en büyüğü olan Hüseyin Yüce'nin otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan cenazesi, annesi Tashiye Yüce, babası Menef Yüce ve bir otobüs dolusu yakınıyla birlikte önce Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Halitpaşa Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Ardından da toprağa verilmek üzere memleketi Batman'a götürüldü.
BİR GÜN ÖNCE HASTANEYE GÖTÜRMÜŞ
Aynı okulda yatılı okuduğu ve birlikte aynı odayı paylaştığı, bir gün önce birlikte hastaneye gittiği amcasının oğlu Hüseyin Yüce'yi yatağında ölmek üzereyken bulan 17 yaşındaki İbrahim Yüce, "25 Şubat'ta 'Karnım ağrıyor' diyen Hüseyin'i hastaneye götürdük. İdrar tahlili yaptılar, 'Herhangi bir sorun yok' dediler. Serum bağladılar, ağrı kesici verip bizi geri gönderdiler. Ertesi gün öğlen yemeğini yedik, Hüseyin yukarı çıkıp, uyuyacağını söyledi. Akşam yemeğini yedikten sonra odaya kendisini kontrol etmeye çıktım. Odaya çıktığımda hareketsiz yatıyordu, ses vermiyordu. Dudakları morarmıştı. Hemen ambulansı aradık, hastaneye kaldırdık. Daha önce hiçbir hastalığı yoktu. Kullandığı bir ilaç da yoktu" dedi.
Mehmed Hakkı ÖZBAYIR - Nermin UÇTU/MANİSA, ()

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