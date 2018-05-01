Gönüllü kadınlar, mantı satarak kız çocuklarını okutuyor

Gülhan DEMİRCİ/MEZİTLİ (Mersin), () - MERSİN'in merkez ilçesi Mezitli Belediyesi gönüllüleri, ihtiyaç sahibi kız çocuklarının okuması için yaptıkları mantıyı satıyor.

Haftada 2 gün toplanarak mantı ve sıkma yapan kadınlar, kurdukları stantlarda bu ürünleri satıyor. Bu yönteme 10 kız öğrencinin eğitimine katkı sağlayan gönüllü kadınlar, bir süre önce başlattıkları 'Topla, Üret, Sat, Okut' projesi ile dar gelirli ailelere umut oluyor. Proje kapsamında plastik, cam, kağıt, metal ve karton kutular gibi geri dönüştürülebilir atık malzemeleri çeşitli ürünlere de dönüştüren kadınlar, elde ettikleri geliri bursa çevirdi. Eskimiş ve yıpranmış kot pantolonlardan çanta, yapay çiçeklerden kapı süsleri, mukavva kutulardan maket ev yaparak belediye önünde ve çeşitli etkinliklerde açtıkları stantta satışa sunan kadınlar, el emeği ürünlerini kız çocuklarının okuması için satıyor.

Menderes Mahallesi Gönüllü Evi Sorumlusu Afitap Duru, daha önce atık malzemeleri çeşitli ürünlere dönüştürerek kız öğrencilerin okumasına destek olduklarını söyledi. Duru, "Şimdi de mantı yaparak çocuklarımızın eğitimlerinin devam etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Hiçbir arkadaşımız karşılık beklemeden ve çıkar sağlamadan tamamen gönüllü olarak çocuklarımızın eğitiminin devam etmesi için çaba sarf ediyor. Sevgiyle, emekle atık malzemelerden yaptığımız çanta, kapı süsleri, el işleri, maket evler gibi ürünlerimizi de satışa çıkartıyoruz. Elde ettiğimiz parayı yardıma ihtiyacı olan öğrencilerimize her ay burs olarak veriyoruz. Yaptığımız işten mutluyuz, huzurluyuz ve keyifliyiz" dedi.



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