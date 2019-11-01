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Gönüllü askerlik yaparak hayalini gerçekleştirdi

SAMSUN'da vatani görevlerini yapıp 4 aylık eğitimlerini tamamlayan 54 er ve erbaş, il jandarma komutanlığı tarafından düzenlenen törenle, yemin etti. Yemin eden erler arasında askerden muaf olduğu halde gönüllü olarak gelen İrfan Kavrap'a...

GENEL 01.11.2019, 13:34
Gönüllü askerlik yaparak hayalini gerçekleştirdi
SAMSUN'da vatani görevlerini yapıp 4 aylık eğitimlerini tamamlayan 54 er ve erbaş, il jandarma komutanlığı tarafından düzenlenen törenle, yemin etti. Yemin eden erler arasında askerden muaf olduğu halde gönüllü olarak gelen İrfan Kavrap'a (21), şilt verildi. Kavrap, askerlik yapma hayali gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu söyledi. 
İl Jandarma Komutanlığı tarafından 4 haftalık acemi eğitimlerini tamamlayan 54 er ve erbaş için yemin töreni düzenlendi. Törene, Samsun Valisi Osman Kaymak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İbrahim Güven, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile askerlerin yakınları katıldı. Törende eğitim ve sporda başarılı olan askerlere hediyelerinin verilmesinin ardından 54 er ve erbaş yemin etti. Yemin eden askerler arasında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle askerden muaf olduğu halde gönüllü askerlik hizmeti yapan İrfan Kavrap da yer aldı. Kavrap'ın hastalığı nedeniyle askerlik yapamaz raporunun olduğu ancak tek hayalinin askerlik yapmak olduğu için geçen hafta gönüllü askerlik başvurusunda bulunduğu belirtildi. Askeri kıyafetlerini giyip, asker selamı da veren Kavram, askerlik yeminiyle büyük mutluluk yaşadı. Annesi Saliha Kavrap da oğlunun yemin ettiği anları heyecanla izledi. Vali Kaymak, törende Kavrap'a gönüllü askerlik hizmetini başarıyla tamamlaması nedeniyle hizmet şilti verdi.
'ALLAH BİRLİĞİMİZİ BOZMASIN'
Tören sonrasında Kavrap ve annesiyle hatıra fotoğrafı çektiren Vali Kaymak, "Törende onu yemin ederken görünce ben de çok etkilendim. Biz ölüm halinde dahi askerliği, bu bayrağı düşünüyoruz. Normalde arkadaşımız askerden muaf. En zor anında bile askerliği düşünün bu millete hiç kimse bir şey yapamaz. Aileyi tebrik ediyorum. Allah birliğimizi dirliğimizi bozmasın" diye konuştu.
'HAYALİM GERÇEK OLDU'
Asker selamı vererek heyecanını annesiyle paylaşan İrfan Kavrap da "Çok mutluyum hayalim gerçekleşti. Çok sevinçliyim. Askere gidip buradaki her şeyi yaşamak eğitimi görmek kalmak sürekli aklımdaydı. Ama sağlık durumumdan dolayı askere gidemedim. Bu benim hayalimdi. Bu hayalim bugün gerçek oldu. Çok mutluyum. Televizyonda bile asker dizilerini gördüğümde duygulanıyordum askere gitmek istiyordum" dedi.  

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