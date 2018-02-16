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Gönüllü askerlik için dilekçe verdiler

KARABÜK'te, Türk bayraklarıyla yürüyerek askerlik şubesine gelen yaklaşık 80 kişi, gönüllü askerlik başvurusu yaptı. Kentte Bayırmahallesi sakini yaklaşık 80 kişi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmak için...

Gönüllü askerlik için dilekçe verdiler
KARABÜK'te, Türk bayraklarıyla yürüyerek askerlik şubesine gelen yaklaşık 80 kişi, gönüllü askerlik başvurusu yaptı.
Kentte Bayırmahallesi sakini yaklaşık 80 kişi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmak için hazırladıkları dilekçeleri teslim etmek için askerlik şubesine yürüdü. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyenler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vur vur inlesin Amerika dinlesin" sloganları attı. Askerlik şubesi önünde İl Garnizon Komutanı ve Askerlik Şube Başkanı Albay Tekin Nemlioğlu tarafından karşılanan mahalle sakinleri, İstiklal Marşı'nı okudu. Vatandaşların gönüllü askerlik dilekçelerini verdiği Albay Tekin Nemlioğlu, "Gösterdiğiniz bu hassasiyet için, güzel davranış için, onurlu davranış için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dilekçelerinizi işleme alacağız. Dualarınız Mehmetçiğimizle, Türk Silahlı Kuvvetleri ordumuzla olsun" dedi.
Yürüyüşe üzerinde askeri kamuflaj ile katılan mahalle esnafından Musa Başdemir ise "Herkes el ele gönül gönüle verip yürüdü. Dilekçelerimizi verdik, hazırız. Ben herkesten daha fazla hazırım gördüğünüz gibi. Bizi çağırdıkları zaman geriye dönmeden ileriye gidiyoruz. Vatan ve millet için şehit olmaya, gazi olmaya hazırız" diye konuştu.

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