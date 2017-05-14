Gönen Çayı'nda kirlilik

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA(Balıkesir), ( )- BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'nde 10 köye hayat veren, sulamanın yanı sıra içme suyu olarak da kullanılan Gönen Çayı'nde, çevredeki fabrika ve tesislerin kirliliğe neden olduğu belirtildi. Gönen Çayı'nı mercek altına aldıklarını söyleyen CHP Balıkesir milletvekilleri Namık Havutça ve Mehmet Tüm, nehirden su örnekleri aldı. Sorunu TBMM’de yaptığı 5 ayrı konuşmada gündeme getirdiğini belirten Namık Havutça, “TUBİTAK inceleme yaptı veriler korkunç. Aldığım numuneyi bir kez daha tahlil ettireceğim. Çözüm için Cumhurbaşkanlığı'na müracaat edeceğiz" dedi.

Bandırma'da çevresinde 10 köy bulunan ve 150 bin hektar arazinin yanı sıra içme suyu olarak da kullanılan Gönen Çayı’ndaki kirlilik tehlikeli boyutlara ulaştı. CHP Balıkesir Milletvekilleri Namık Havutça ve CHP Çevre Komisyonu Üyesi de olan Mehmet Tüm ile Güney Marmara Doğal Kültürel Çevreyi Koruma Derneği (GÜMCED) Bandırma Şube Başkanı Gültekin Mutlu Gönen Çay'ın aktığı Misakça Mahallesi'ne gelerek buradan su numuneleri aldı. Artık, Gönen Çayı'nda hiç bir canlının yaşamadığını bildiren Namık Havutça, şöyle dedi:

"Bu çay insanların ve toprağın su ihtiyacını karşılıyor. Maalesef zehir gibi akıyor. Burada artık balıklar yaşamıyor. İnsanlar ve çocuklar da mı yaşamasın. Mecliste daha önceki dönemlerde yaptığım 5 konuşmada burayı gündeme getirdim. Önlem alınmasını istedim. Hiç kimse tedbir almadı. Aslında çayı kirletenler belli ama hiç kimse gerekeni yapmıyor. Aldığımız su numunesini tahlil ettireceğiz. Sonuçları bir kez daha mecliste paylaşacağım. Çözüm için Cumhurbaşkanlığı'na müracaat edeceğiz."

CHP Çevre Komisyonu Başkanı Mehmet Tüm ise, ortada ciddi bir facia bulunduğunu ifade ederken, "2013 yılında TÜBİTAK gelmiş ve araştırma yapmış Raporda burada ağır metallerin olduğu, burada canlıların yaşamadığı kamuoyu ile paylaşılmış. Böyle bir rapor olmasına rağmen hükümet, kör ve dilsiz davranmaktadır. Bu kirlilik, bölgede yaşayan herkesi tehdit etmektedir" diye konuştu.

GÜMCED Bandırma Şube Başkanı Gültekin Mutlu da Bandırma Devlet Hastanesi’ne bir yıl içinde 500 kanser hastasının başvuruda bulunduğunu söyledi. Zehirli suyun tarımda kullanılmasına da değinen Mutlu, “Bu kirli suyla tarım ürünleri sulanıyor. Bu zehirli sularla yetişen mısır, çeltik, ayçiçeği, domates gibi ürünleri yemek zorunda kalıyoruz. Bandırma’da kanser hastalığı gittikçe artıyor.2016-2017 yılında Bandırma Devlet Hastanesi’ne başvuran kanser hastası sayısı 500’ün üzerinde" ifadelerini kullandı.

ÇAYIN PİSLİĞİ DENİZE DÖKÜLÜYOR

Köy sakinlerinden olup, uzun yıllar balıkçılık yapan 80 yaşındaki Turgut Kartal da çayın denize döküldüğünü ve çaydaki kirliliğin denize taşındığını söyledi. Geçmiş yıllarda denizden tutulan balıkla, bugünü karşılaştıran Kartal, “Ufak kayıklarla gecede 100 kilo jumbo karidesi alıyorduk. Bunun yanında iri istavrit, zargana, tekir, Misakça kefaline önem veriliyordu. Şuanda kefal satılmıyor, çayın pisliği buraya tesir etmiştir" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI

