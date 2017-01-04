Gonca, 5 gündür kayıp

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Buldan İlçesi'nde Yetiştirme Yurdu'nda kalan ve yılbaşı nedeniyle ailesinin yanına giden 16 yaşındaki Gonca Ç., ortadan kayboldu. Daha önce de birkaç kez evden kaçtığı öğrenilen Gonca Ç.'den 5 gündür haber alınamıyor.

Buldan Yetiştirme Yurdu'nda kalan Gonca Ç., yeni yıl nedeniyle Pamukkale İlçesi Korucuk Mahallesi'nde yaşayan ailesinin yanına geldi. Geçen cuma günü ailesiyle birlikte dışarı çıkan Gonca Ç., arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyip ayrıldı, ancak akşam olunca eve dönmedi. Gonca Ç.'nin dönmemesi üzerine ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Beş gündür kendisinden haber alınamayan Gonca Ç'nin daha önce de birkaç kez evden kaçtığı, bu nedenle yetiştirme yurduna yerleştirildiği öğrenildi. Gonca Ç.'yi görenlerin ya da yerini bilenlerin polise haber vermeleri istendi.

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