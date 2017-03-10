Golü attı, evlenme teklifini yaptı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), () - BALIKESİR'deki lisanslı futbolcu 30 yaşındaki Hakan Aydın, frikikten gol attıktan sonra, saha ortasına gelen kız arkadaşına evlenme teklifi etti. Seyirci tribününden koşarak sahaya giren 25 yaşındaki Canan Kaya, teklife 'evet' cevabı verdi.

Balıkesir 1'inci Amatör Ligi takımlarından Bostancıspor-Küçükşapçıspor karşılaşması sürpriz bir evlilik teklifine sahne oldu. Edremit ilçesindeki Ferit İdacı futbol sahasında, maçın ilk golünü atan Küçükşapçıspor oyuncusu Hakan Aydın, hem taraftarlara hem de futbolculara farklı bir heyecan yaşattı. Golün ardından yaşanan birkaç saniyelik duraklamayı fırsat bilen 15 yıllık futbolcu Aydın, arkadaşlarıyla hazırladığı sürpriz planı sahneledi. Sahadaki futbolcular üzerinde, 'Benimle Evlenir misin Canan' yazılı pankartı seyirci tribününe doğru açarken, Hakan Aydın da, diz çöküp cebinden çıkarttığı yüzüğü tribünlerde kendisini izleyen sevgilisi Canan Kaya'ya uzattı.

Sürpriz evlilik teklifi karşısında şaşıran Kaya, koşa koşa tribünden inip, sahaya girdi. Teklife 'Evet' cevabı veren Canan Kaya, sevgilisi Hakan Aydın'a sarıldı. Çiftin arkadaşları da, sahada konfetiler patlatıp meşaleler yakarak küçük bir kutlama yaptı. Sürpriz evlilik teklifi ile yaklaşık 5 dakika duraklayan maç, hakemin düdüğüyle kaldığı yerden devam etti.

Böyle bir evlilik teklifini yıllar önce vatani görevini yaparken planladığını söyleyen Hakan Aydın, teklifi kabul eden sevgilisine teşekkür ederek, bu yıl içinde evlilik planları yaptıklarını belirtti. Aydın, "Bu maçta Allah gol atmayı nasip etti. Frikikten gol attım ve bununla birlikte, önceden hazırlık yaparak planladığımız teklifi yaptım. Pankart yedek kulübesinde duruyordu. Takım arkadaşlarım hemen getirdi ve teklifi yaptım. Teklifimi kabul eden hayat arkadaşım Canan Kaya'ya teşekkür ederim. Emeği geçen herkes sağ olsun" dedi.

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