Gölmarmara'da GES'ten sonra HES projesi

İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU/MANİSA, ()- MANİSA'nın Gölmarmara Belediyesi, nisan ayında faaliyete geçirdiği 2 bin 200 panelden oluşan güneş enerji santralinden (GES) sonra şimdi de yıllık 12 milyon kW elektrik enerjisi üretecek hidroelektrik santrali (HES) için harekete geçti. Projenin hazırlandığını, mevzuatta düzenleme yapılmasını beklediklerini belirten Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, maliyetin yaklaşık 10 milyon TL olduğunu ve 3 aylık bir zamanda santrali hizmete sokmayı hedeflediklerini söyledi.

Geçen nisan ayında 500 kW elektrik enerjisi üretim kapasiteli 2 bin 200 panelden oluşan GES'i hizmete alarak enerji üretiminde ilk adımı atan Gölmarmara Belediyesi, şimdi de HES kurmak için harekete geçti. Gördes Barajı'nın sol sahil sulama kısmında kurulması planlanan HES projesi ile yıllık 12 milyon kW elektrik enerjisi üretilmesi hedefleniyor.

Projeyle ilgili bilgi veren Gölmarmara Belediye Başkanı Ak Partili Kamil Öz, "HES projesi, Gördes Barajı'nın sol sahilindeki hat üzerinde bulunan dalgakıranların önüne boru tipi elektrik tribünleri koyup, bunlardan elektrik üretecek bir projedir. Gördes Barajı'ndan Sol Sahil Sulama Basınç Kırıcı Tesisi'ne 60-70 bar'la su gelmektedir. Kuracağımız elektrik türbinleri sayesinde, biz bu basıncı 10 bar'a kadar düşüreceğiz. Böylece dalgakıranların önündeki türbinlerden elektrik üretimi sağlamış olacağız" diye konuştu.

Yaşanan sıkıntıdan da bahseden Başkan Öz, "Projenin hayata geçmesindeki tek sıkıntımız bir yönetmeliğin çıkması. Daha önceki çıkan yönetmelikte, 'belediyeler de arıtma ve içme sularının üzerine HES kurulabilir' diye bir ibare koydular. Şimdi bu yönetmeliğe, 'Tarımsal sulamalarda HES kurulabilir' ibaresinin eklenmesini bekliyoruz. Eğer bu ibare eklenirse proje, DSİ tarafından ihalesiz bize verilecek. İhalesiz verildiği zaman proje, kendini 4 yılda amorti etmiş olacak. Eğer yönetmelik değişmezse, bu proje için ihaleye çıkılacak. Tarımsal sulama bize ait olduğu ve projeyi de biz yaptığımız için hakkaniyet açısından ihaleye biz gireriz ve biz alırız diye düşünüyoruz. Ancak ihale usulü ile bu proje hayata geçerse, proje kendini yaklaşık 6 yılda amorti edebilecek. Çünkü ihale usulünde baraja katkı payı da alınacağı için elde edilecek gelir düşmüş olacak. İhaleli veya ihalesiz olarak biz bu projeyi hayata geçireceğiz" diye konuştu.

HES projesi sayesinde yıllık 12 milyon kW'lık elektrik enerjisi üreteceklerini dile getiren Başkan Öz, üretilecek elektriğin elektrik dağıtım şirketlerine 0.80 cent'ten satılacağını ve yıllık belediyeye gelirinin 700 bin dolar olacağını söyledi. Projenin yaklaşık maliyetinin 10 milyon TL olduğunu ifade eden Öz, maliyetin ulusal veya uluslarası ajanların fonlarından karşılanacağı belirterek, "Gölmarmara Belediyesi, doğanın tüm imkanlarını çevreye duyarlı olarak ve çevreyi koruyarak kullanmaktadır. Gölmarmara artık Manisa'nın enerji üretim merkezi haline gelen bir ilçe konumunda olacak" dedi.

Başkan Öz son olarak, HES'i yaklaşık 3 aylık zaman zarfında hizmeti sunmayı hedeflediklerini vurguladı.

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