Gölköy'de uzun ömürlü yaşamın sırrı; organik beslenme

AKDENİZ Üniversitesi'nce (AÜ) çıkarılan 'Türkiye'nin Yaşlanma Atlası'nda, Ordu'nun Gölköy ilçesi, Türkiye’de en uzun ömürlü ve sağlıklı insanların yaşadığı 10 yer arasında gösterildi. Birçok üniversiteden akademisyenin de yakından ilgilendiği Gölköy'de ortalama yaşam süresi 82 yıl olarak belirlenirken, ilçe sakinleri ise uzun ömürlerini üretip, tükettikleri organik yiyeceklere borçlu olduğunu söylüyor.



AÜ Gerontoloji Bölümü'nce çıkarılan 'Türkiye'nin Yaşlanma Atlası'nda, Ordu'nun Gölköy ilçesi, Türkiye’de en uzun ömürlü ve sağlıklı insanların yaşadığı 10 yer arasında gösterildi. İlçede ortalama yaşam süresi 82 yıl olarak belirlenirken, birçok üniversiteden akademisyenler de yakından ilgilendikleri ilçede araştırmalar yürüttü. 70-80 yaşındaki kişilerin çoğu halen bağ bahçe işlerinde çalışırken, tükettikleri organik yiyecekleri de kendileri yetiştiriyor. Süt, yoğurt, bal, yumurta, turşu, fındık, ceviz, kabak, fasulye ve kara lahana gibi organik ürünlerle beslenen Gölköylüler, bol oksijenli yayla havasından ve suyundan istifade ediyor. Doğal güzelliği ile etkileyen Gölköy’de bulunan Ulugöl Yaylası da, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.



'DOĞAYLA İÇ İÇE HUZUR İÇİNDE YAŞIYORLAR'



Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, yerli ve yabancı turistlerin ilçeyi yoğun ziyaret ettiğini, Ulugöl ve Uluvahta yaylalarının son yıllarda ziyaretçi akınına uğradığını, yaşlı vatandaşların ise, akademisyenlerce ilgi çektiğini söyledi. İlçede doğal yiyeceklerin üretildiğini, yoğurt, süt, yumurta, bal, fındık, ceviz, kara lahana, turşu gibi organik ürünlerin yoğun olarak tüketildiğini anlatan Uludağ, “Buranın havası ve suyu çok farklı. Çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin burada yaşlılarımıza yönelik çalışmaları var. Burada üretilip tüketilen her şey tamamen organik. İnsanlarımızın bir çoğu da gurbetçi. Bunlar hazırladıkları kışlık yiyecekleri giderken mutlaka yanında götürüyor. Yaylada yumurta, süt, yoğurt yiyorlar. Yöresel ürün olarak turşu ve pekmez yapılıyor. Yaz mevsiminde yenilen sebze ve meyveler gibi doğal yiyecekler kış aylarında da hazırlanıyor. İnsanlar burada doğayla iç içe huzur içinde yaşıyorlar. Uzun yaşamın sırrında doğal beslenme önemli bir etken" dedi.



'İSTANBUL'DA OLSAM BEN ŞİMDİYE KADAR ÖLÜRDÜM'



İlçe sakini Osman Ateş (100), uzun ömrünü organik yiyeceklerle beslenmeye borçlu olduğunu söyleyerek, “Yaşlanana kadar hep kendim yiyecekler yetiştirdim. Süt, yoğurt, bal, turşu, yumurta gibi yiyecekler yedim. Şimdi kendim bunları yapamazsam da burada alıyorum. Buranın havasını hiçbir yer tutmaz. Burası müthiş, bambaşka. Buranın havası adamı yaşlandırmaz, İstanbul'da olsam ben şimdiye kadar ölürdüm" diye konuştu.



'YAŞIMA RAĞMEN ÇALIŞIYORUM'



Tarla ve bahçede çalışıp odun kesen Şükrü Çiçek (80) ise, "Burada fasulye, patates, lahana yeriz. Hep kendimiz yetiştirip yiyoruz. Çarşıda pazardan aldıklarımız doğal değil, ondan kendi yiyeceklerimizi özenle hazırlıyoruz. Yaşıma rağmen hala bağda, bahçede çalışıyorum, Allah'ıma şükürler olsun. Herkese doğal beslenmeyi tavsiye ederiz" dedi.



'HİÇ DOKTORA GİTMEDİM'



Gölköylü Cemal Çiçek (62), "Bizim suyumuz çok güzel, kaliteli yemek yiyoruz. Süt, yoğurt, peynir, bal yiyorum. Dolması, pancarı, turşusu, yoğurdu sütü buranın meşhurdur. 62 yaşındayım şu ana kadar hiç doktora gitmedim, tamamen organik besinlerle besleniyoruz, hayatımdan da memnunum. Burada her şeyi kendimiz yaparız, yiyeceklerimizi hazırlarız. Süt yerim içine bal katarım, ceviz fındık yerim bunlar da çok yararlı, dincim" şeklinde konuştu.



TURİSTLERİN ORGANİK İLGİSİ



Gölköy'de alabalık tesisi işletmecisi Muhammet Çapan ise, "Yerli ve yabancı turistlere tesislerimizde tamamen doğal, organik yiyecekler sunuyoruz. Gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz, böyle bir memlekette yaşadığımız için çok şükür. Isırgan, turşu, yoğurt, fasulye, lahana çorbamız vardır tamamen organik. Burada dere var güzel alabalıklarımız var. Bunları turistlere sunuyoruz. Ailemizde de uzun ömürlü insanlar var. Babaannem 95 yaşında, biz de böyle doğal güzelliği olan böyle bir yerde yaşıyoruz" dedi.