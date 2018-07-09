Gölette boğulan çocuk toprağa verildi

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, serinlemek için gölete giren 2 kardeşten boğularak yaşamını yitiren Osman Kasal (11), gözyaşları içinde toprağa verildi. Boğulmak üzereyken kurtarılan kardeşlerden Esila Melike Kasal'ın (5) ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kasal Ailesi, dün Acıpayam'ın Alaaddin Mahallesi'ndeki baraj göletine pikniğe gitti. Aile yemek için hazırlık yaparken Osman Kasal ve kardeşi Esila Melike Kasal, oyun oynamak için göletin yanına gitti. Sıcak havada serinlemek amacıyla gölete giren iki kardeşten Osman, bir süre sonra gözden kayboldu. Boğulmak üzere olan Esila Melike de vatandaşlar tarafından sudan çıkarılarak kurtarıldı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Esila Melek tedaviye alındı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından gölette yapılan ve 1 saat süren aramada, Osman Kasal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından çocuğun cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Otopsinin ardından Osman Kasal'ın cenazesi yakınları tarafından alınarak, bugün öğle Yassıhöyük Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Cenaze, burada helallik alınmasından sonra Yassıhöyük Camisi'ne götürüldü. Cenaze törenine Osman'ın annesi Songül Kasal, babası Ramazan Kasal, yakınları ve sevenleri katıldı. Cenaze töreninde, çocuklarından biri hastanede yaşam mücadelesi veren, diğerini ise son yolculuğuna uğurlayan Kasal çifti, gözyaşlarına boğuldu. Çifti, yakınları teselli etmeye çalıştı. Kılınan namazın ardından Osman Kasal'ın cenazesi Yassıhöyük Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.



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