Gölete düşen köpekler ve kara kaplumbağaları kurtarıldı

DENİZLİ'de Çal ilçesinin Yeşilyurt Mahallesi'nde, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama göletine düşerek mahsur kalan 6 köpek ve 2 kara kaplumbağası, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Yeşilyurt Mahallesi Dörnük mevkisindeki DSİ'ye ait sulama göleti içinde zor durumdaki köpekleri gören vatandaşlar, Çal Belediye Başkanı MHP'li Fethi Akcan'ı telefonla arayarak, yardım istedi. Başkan Akcan'ın talimatı üzerine hayvanların kurtarılması için gölete Çal Belediyesi'nden ekip gönderildi. Kenarları naylon ile çevrili olan gölete giren hayvanların naylonda kayarak suya düştüğü ve çıkamadıkları öğrenildi. Gölete gelen Çal Belediyesi ekibi, merdiven kurup suya indi. Ekip, sudaki 6 köpek ile 2 kara kaplumbağasını kurtararak, doğaya saldı. Çal Belediyesi ekipleri, "Sık sık evcil ve yaban hayvanları gölete düşüyor çıkamıyor. Gölette tel dışında farklı bir önlem alınmalıdır. Zamanında yetişmeseydik hayvanlar telef olacaktı" dedi.



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