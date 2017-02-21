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Göle'de hava sıcaklığı; -33

ERZURUM, () - ŞUBAT ayının son günlerine gelinmesine rağmen Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi sıfırın altında 33 derece ile yine Ardahan'ın Göle ilçesi oldu. Yüksek...

Göle'de hava sıcaklığı; -33

ERZURUM, () - ŞUBAT ayının son günlerine gelinmesine rağmen Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi sıfırın altında 33 derece ile yine Ardahan'ın Göle ilçesi oldu.
Yüksek basıncın etkisi altında olan Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Merkez Palandöken İlçesi'ndeki Yunusemre Mahallesi'nde pazarcılar, meyve sebzelerin donmaması için soba kurdu. Pazar esnafı sabah saatlerinde sıcaklığın çok düşük olması nedeniyle tezgahlarını öğlene doğru açabildiklerini, akşam da erkenden topladılarını anlattı. Sanayi sitesi esnafı ise hava sıcaklığının eksi 15 derecenin altına düşmesi ile dizel yakıtlı taşıtların depolarında donma olduğunu bildirdi. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü verilerine göre dün gecenin en düşük sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ardahan'ın Göle ilçesinde 33, Ağrı'da 30, Muş'un Bulanık, Erzurum'un Horasan'da 29, Ardahan'da 26, Kars'ta 24, Muş'ta 20, Erzurum ve Iğdır'da 17, Erzincan'da 9 dereceyi buldu. Dondurucu soğuklar bölgede etkisini birkaç gün daha sürdürecek.   FOTOĞRAFLI

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