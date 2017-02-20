DOĞU Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuk hava etkisini sürdürürken, Ardahan'ın Göle İlçesi sıfırın altında 34 derece ile yine Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu.Yüksek basıncın etkisi altında olan Doğu'da dondurucu soğuk hava hava bölgede bulunanları zor durumda bıraktı. Aşırı soğuk hava nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu. Esnaf iş yerlerinin donan camlarını ısıtıcı ile açmaya çalıştı. Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi sıfırın altında 34 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi oldu. Termometreler sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 30, Ardahan'da 27, Kars'ta 24,4, Muş'ta 19,5, Iğdır'da 17,6, Erzurum'da 17,2 ve Erzincan'da 9,6 dereceyi gösterdi.Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü uzmanları, dondurucu soğukların özellikle Kuzeydoğu bölgesinde devam edeceğini bildirdi. Perşembe günü bölgede hafif kar yağışının beklendiğini belirten uzmanlar, halkın dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması istedi.FOTOĞRAFLI