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Goldwing motosiklet tutkunları Bodrum'da buluştu

DÜNYA genelinde önemli bir hayran kitlesine sahip Honda 'Goldwing' model motosiklet tutkunları Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne geldi. Türk bayraklarıyla tur atan grup ilgi çekerken, vatandaşlar motosikletlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Goldwing...

Goldwing motosiklet tutkunları Bodrum'da buluştu
DÜNYA genelinde önemli bir hayran kitlesine sahip Honda 'Goldwing' model motosiklet tutkunları Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne geldi. Türk bayraklarıyla tur atan grup ilgi çekerken, vatandaşlar motosikletlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Goldwing Riders Clup ve TR Extreme Bodrum Organizasyon işbirliğiyle 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Bodrum gezisi, Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan Goldwing tutkunlarını Bodrum'da buluşturdu. Dün akşamüstü Bodrum'da şehir turu atan 54 motosikletteki 110 Goldwing tutkunu, Belediye Meydanı'nda toplandı.
TR Ekstreme sorumlusu Atilla Serttaş, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, ekibi karşıladı. Motosikletlerinde dev Türk bayrakları asılı olan Goldwing kullanıcıları, renkli görüntüler oluşturdu. Club üyeleri meydanda çalan İzmir Marşı ve 10'uncu Yıl Marşı'na da eşlik etti. Meydanda toplu halde duran motorlar çevredeki vatandaşlarında dikkatini çekti. Yerli ve yabancı turistler motorların ününde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Goldwing Riders Clup Başkanı Sina Afyoneri, her yıl bu tür geziler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu yıl TR Ekstreme'nin etkinliğiyle Bodruma geldik. Bu geziyi geleneksel hale getirmek istiyoruz. Çok keyif aldık ve her 19 Mayıs'ta Bodrum gezisi yapmayı hedefliyoruz" dedi._
Başkan Kocadon ise "Böyle bir ekibi Bodrum'da ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Bu festival havasını Bodrum'a bizlere yaşatmanızdan dolayı teşekkür ederiz. Sizleri her yıl burada ağırlamaktan memnuniyet duyarız" dedi.
Afyoneri, Başkan Kocadon'a teşekkür ederek, plaket ve kulübün tişörtünü hediye etti. Grup, Bodrum merkezindeki etkinliğin ardından Gümüşlük'e gitti.

FOTOĞRAF

 

 

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