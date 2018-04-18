Gölden çıkan çocuk cesediyle ilgili polis bütün olasılıkları araştırıyor

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL()

Arnavutköy'de Sazlıbosna baraj gölünde beze sarılı olarak bulunan çocuk cesediyle ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor. 4-5 yaşlarında olduğu tahmin edilen kız çocuğuna tecavüz edilip edilmediğinin de araştırıldığı öğrenildi. Öte yandan polis çevrede yaşayan yabancı uyruklu aileleri tek tek tespit ederek çocuklarını kontrol için harekete geçti. Olayla ilgili bilgisi olanların polise ihbarda bulunması istendi.

Sazlıbosna baraj gölünde balıkçıların oltalarına takılan beze sarılı çocuk cesedi ile ilgili soruşturma polis ekipleri tarafından sürdürülüyor. Adli Tıp Kurumuna kaldırılan 4-5 yaşlarında kız çocuğunun cesedi üzerinde incelemenin sürdüğü öğrenildi. Küçük kıza tecavüz edilip edilmediğinin de araştırıldığı öğrenildi. Öte yandan çocuğun sarılı olarak bulunduğu bez parçalarının da katile ait bir iz bulunması için incelendiği kaydedildi.

ÇOCUKLAR KONTROL EDİLECEK

Cinayetle ilgili her ipucunu değerlendiren Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri cesedin yakın çevreden getirilmiş olma ihtimaline etrafta yaşayan yabancı uyruklu aileleri inceleme altına aldığı belirtildi. Bu aileler arasında çocuğu ortada olmayan bir ailenin bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Böyle bir aile bulunması durumunda alınacak DNA örneklerinin cesetten alınan örneklerle karşılaştırılacağı belirtildi. Bu amaçla bölgede yaşayan ailelerin çocuk sayıları muhtarlıklar aracılığı tespit edilmeye çalışıldığı öğrenildi.

KAMERALAR İNCELENİYOR

Bu arada Sazlıbosna baraj gölüne gelen tüm yolları gören güvenlik kameraları da inceleme altına alındı. Göle doğru giden şüpheli otomobillerin plakalarının tespit edilerek araştırıldığı öğrenildi.