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'Golden Çetesi' lakaplı Şenol Özbalkan toprağa verildi

Taylan YILDIRIM / İZMİR () - BODRUM'da hayvan sever kişiliği ile tanınan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 'Golden Çetesi' lakaplı Şenol Özbakan, İzmir'de toprağa verildi. Şenol Özbakan'ın mezarına bakımını...

'Golden Çetesi' lakaplı Şenol Özbalkan toprağa verildi

Taylan YILDIRIM / İZMİR () - BODRUM'da hayvan sever kişiliği ile tanınan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 'Golden Çetesi' lakaplı Şenol Özbakan, İzmir'de toprağa verildi. Şenol Özbakan'ın mezarına bakımını yaptığı köpeklerin tüy ve tasmalarından da konuldu.
Bodrum'da güverte reisliği yapan Şenol Özbakan, burada minibüste yaşamaya başladıktan sonra golden retriever ve rottweiller cinsi 12 köpeği de beslemeye başladı. Köpekleriyle kendisine 'Golden Çetesi' adını veren vu lakapla anılan Şenol Özbakan, akciğer rahatsızlığının yanı sıra kalp yetmezliği ve KOAH nedeniyle tedavi gördüğü Aydın'daki özel bir hastanede hayatını kaybetti.
Şenol Özbakan'ın cenazesi, İzmir'e getirildi. İlahiyat Cami'ndeki namaz öncesinde kızı Yağmur Özbakan ile yakınları, taziyeleri kabul etti.  Şenol Özbakan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazdan sonra Balçova Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
Bu arada Şenol Özbakan'ın arkadaşı Ersin Dilek, Bodrum'da bakımını yaptığı köpeklerin kıllarından ve tasmasından yanında getirip mezarına bıraktı.

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