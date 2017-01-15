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Gölde kaybolan balıkçının cesedi 5 gün sonra bulundu

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'nun Mengen İlçesi Gökçesu Beldesi'ndeki baraj gölünde balık tutarken, lodos nedeniyle teknenin batması sonucu kaybolan 38 yaşındaki Halil Tor'un cesedine 5 gün sonra ulaşıldı. Geçen salı günü balık tutmak...

Gölde kaybolan balıkçının cesedi 5 gün sonra bulundu

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'nun Mengen İlçesi Gökçesu Beldesi'ndeki baraj gölünde balık tutarken, lodos nedeniyle teknenin batması sonucu kaybolan 38 yaşındaki Halil Tor'un cesedine 5 gün sonra ulaşıldı.
Geçen salı günü balık tutmak için tekne ile Köprübaşı Baraj Gölü'ne açılan Halil Tor ve Furkan Özçelik'in geri dönmemesi nedeniyle yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Bolu Belediyesi Su Altı Arama, Ankara ve Kocaeli Polis Su Altı Arama ekipleri balık tutmak için girdikleri gölde lodos nedeniyle tekneleri batan kişileri bulmak için arama çalışması başlattı. Ekipler tarafından kaybolan 19 yaşındaki Furkan Özçelik'in cesedi dün batan tekneden 10 metre uzaklıkta bulunurken bugün de ekipler tarafından aynı bölgede arama çalışması yürütüldü. Görüş mesafesinin çok az olduğu ve ağlar nedeniyle de güçlükle yapılan aramalarda Halil Tor'un cesedi de batan teknenin yakınlarında bulundu.
Yaklaşık 20 metre derinlikte bulunarak gölden çıkartılan Tor'un cesedi Cumhuriyet Savcısının incelemesinden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

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