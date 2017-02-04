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Gölcük'ün havadan çekilen fotoğrafları büyüledi

BOLU'da çam ormanlarının arasında saklı karla kaplı Gölcük Tabiat Parkı'nın, 'drone' ile havadan çekilen görüntüleri doğal güzelliği bir kez daha gözler önüne serdi. Kent merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük...

Gölcük'ün havadan çekilen fotoğrafları büyüledi
BOLU'da çam ormanlarının arasında saklı karla kaplı Gölcük Tabiat Parkı'nın, 'drone' ile havadan çekilen görüntüleri doğal güzelliği bir kez daha gözler önüne serdi.
Kent merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, özellikle hafta sonlarında tatilcilerin akınına uğruyor. Ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüp kar üzerinde piknik yaparak doğanın keyfini çıkarıyor. Kış boyunca beyaz örtünün serili olduğu tabiat parkının havadan 'drone' ile çekilen görüntüleri görenleri hayran bırakıyor. Etrafı çam ormanlarıyla çevrili Gölcük'te değişik açılardan havadan çekilen görüntülerde eşsiz manzara bir kez daha ortaya çıktı. Güneş batarken çekilen ve buz tutan göl ile karla kaplı çam ormanlarının birleştiği fotoğraflar kartpostalları aratmadı.

FOTOĞRAFLI
 

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