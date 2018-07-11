Gölcük'te şarbon önlemi

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, şarbon hastalığının tespit edildiği Hasaneny köyünde hayvanların aşılanmasına başlandı.

Hasaneyn köyünde oturan Hayrettin A., mide bulantısı şikayetiyle hastaneye giderken, şarbon hastalığı tespit edildi. Hayrettin A. tedavi altına alınırken, İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri, Gölcük Hasaneyn köyündeki hayvanlardan numune aldı. Şarbon virüsü saptanınca, köye hayvan giriş ve çıkışları 15 gün boyunca yasaklandı. Köyde hayvanların aşılanmasına başladı. Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş köyün karantina altına alındığını belirterek, "Hasaneyn köyü karantina altına alındı. Gönderdiğimiz numunelerden gelen raporda şarbon virüsüne rastlandı. Bu olayla ilgili ekiplerimiz dün inceleme yaptılar. Bugün de hayvanların aşılarını yapıyorlar. Bizim amacımız en kısa sürede şarbon hastalığından kurtulmak ve vatandaşlarımızın canlarını korumaktır. Genel çalışmalarımız sürecektir. Bunun bir kuluçka dönemi var. Bu virüsün dağılmaması için önlem almaya çalışıyoruz. 1395 doz aşı yapılacaktır. Kurbanlık hayvanların şu anda buraya gelmesi söz konusu değildir. Bu hastalığın neticesine bakılmadan kurbanlık hayvanın girilmesi yasaklandı. Bu hastalık ise 15 gün içerisinde bir cevap alacağız. Ondan sonra ne gerekilirse o yapılacaktır. Temennimiz biran önce bu hastalıktan kurtulmaktır" dedi.



FOTOĞRAFLI