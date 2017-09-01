Gölcük'te orman içinde yeni piknik yeri

Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU,() - BOLU'nun doğa harikalarından Gölcük Tabiat Parkı'nda piknik yapılmasının yasaklanması çalışması kapsamında, gölün 200 metre altında yapımına başlanan piknik alanı tamamlanmak üzere. Alt yapı çalışması biten, masaları yerleştirilen piknik alanı faaliyete geçtiğinde Gölcük'te mangal yakılması yasaklanacak. Alt taraftaki alanda mangallarını yakacak ziyaretçiler, orman içinde doğaya uygun yapılacak merdivenle tabiat parkına çıkarak gezebilecek.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 20015 yılının Aralık ayında Bolu'yu ziyaret ettiğinde Yedigöller Milli Parkı'nda mangal yakılmasının yasaklandığını, Gölcük Tabiat Parkı'nda da yasaklanması için çalışma başlatıldığını açıkladı. Bakan Eroğlu'nun açıklaması ardından, çam ormanları arasında eşsiz manzarasıyla ziyaretçileri büyüleyen Gölcük'te yakılan mangalların neden olduğu kirliliği ve kokuyu ortadan kaldırmak için çalışma başlatıldı. Bolu Belediyesi ile ortak yürütülen çalışmada ilk etapta göl kenarındaki alanlarda mangal yakılması yasaklandı. Ziyaretçiler, gölün sol tarafında bulunan alanda piknik yapmaya devam ediyor.

200 METRE ALTINA YENİ PİKNİK YERİ

Gölcük'te piknik yapılmasının tamamen yasaklanması çalışması kapsamında gölün 200 metre altında Orman Genel Müdürlüğü'nden kiralanan orman içindeki alan piknik yerine dönüştürülüyor. Yeni piknik alanının otopark bölümü tamamlandı. Yanında orman içinde bulunan bölüme de piknik masaları yerleştirildi. Ayrıca doğaya uygun ahşap çeşmeler ve merdivenler inşa edildi. Alt yapı çalışmasının tamamen bitirilmesi ve yeni piknik alanının faaliyete geçmesi ile birlikte Gölcük'te piknik yapılması yasaklanacak. Ziyaretçiler, orman içinde mangallarını yakıp, doğaya uygun yapılacak 200 metre uzunluğundaki merdivenle Gölcük'e çıkarak gezebilecek.

'GÖLCÜK'Ü TERTEMİZ BİR HALE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, mevcut durumda ziyaretçilerin mangallarını yakması ardından tabiat parkının dumanla kaplandığını söyledi. Gölcük'ün çok özel ve güzel bir yer olmasına rağmen geniş bir mekan olmadığını, günübirlik tatilcilerin yanında yabancı turistlerin de geldiğini söyleyen Başkan Yılmaz şöyle konuştu:

"Burası özellikle hafta sonları iğne atsan yere düşmüyor. Herkes ızgarasını yakmaya başlayınca ızgara kokusundan durulamayan bir yer haline geliyor. Halbuki burası Allah'ın bahşettiği cennet mekan bir mesire yeri. Bakanlık ile yaptığımız görüşmeler neticesinde böyle bir çalışma başlattık. Şu an orasını tanzim etmeye çalışıyoruz. Çünkü günübirlik piknikçiler oraya gelip 200 metre yürüyerek Gölcük'e çıkabilecekler. Böyle bir mekanı oluşturabilirsek Gölcük'ü tertemiz, ziyaret edilen ve oradan zevk alınan bir hale dönüştüreceğiz. Piknikçilerin ızgara kokularını da hemen alta alarak onları da Gölcük'ten uzaklaştırmadan tanzim etmeye çalışacağız."

OTOPARK SORUNU

Başkan Yılmaz, bu çalışmada en büyük sorunun otopark olduğunu söyleyerek, "Yeni piknik alanının girişinde döşeme yapılan alanı Milli Parklar Genel Müdürlüğü otopark olarak planlamış ama orası 40 araç sığabilecek büyüklükte. Oraya 300-500 aracın sığabileceği bir alan gerekiyor. Önümüzdeki süreçte Seben yolu doğuya alınarak şu anki yolu araç parkı olarak planlamaya çalışıyoruz. Şu an Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile bizim yaptığımız bir planlama var. İkisini örtüştürerek sağlıklı bir biçimde Gölcük'ü geleceğe taşımayı düşünüyoruz. Prosedür açısından bazı sıkıntılarımız var. Onları aşacağız. İhtiyaca göre masa sayısı çoğaltılacak. Masaların da tabiat ile uyumlu olmasını sağlamak durumundayız. Ağaçlara ve çevreye zarar vermeden bir çalışma içerisindeyiz." diye konuştu.

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