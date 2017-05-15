Gölcük'te hafta sonu 11 bin kişi piknik yaptı

BOLU'nun doğa harikalarından Gölcük Tabiat Parkı'nı, hafta sonunda 11 bin 625 kişi ziyaret etti. Çevre il ve ilçelerden gelenler yeşilin her tonunu içinde barındıran Gölcük'te piknik yapıp doğanın keyfini çıkardı.

Bolu'ya 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. Cumartesi günü 5 bin 825, Pazar günü 5 bin 800 kişi Gölcük'teydi. Pazar günü 1121 otomobil, 35 minibüs, 46 midibüs, 18 otobüs tabiat parkına giriş yaptı. Girişte uzun araç kuyrukları oluştu. Alt ve üst taraftaki otoparklar dolunca sürücüler araçlarını ormanın içindeki boşluk alanlara çekti. Bolu'nun yanında çevre il ve ilçelerden gelenler orman içinde saklı doğa harikası Gölcük'te mangal yakıp piknik yaptı. Göl çevresindeki piknik alanlarında yer kalmadı. Ziyaretçilerin bir çoğu ormanın iç kısımlarına gitmek zorunda kaldı. Ziyaretçiler, göl etrafında yürüyüş yapıp büyüleyici manzara eşliğinde selfie çekti. Kimisi de kilaladıkları golf arabaları ve bisikletlerle göl turu attı. Tatilciler, yeşilin her tonunu içinde barındıran tabiat parkında gün boyu doğanın keyfini yaşadı.



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