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Gölcük Tabiat Parkı ihalesi iptal edildi (3)

GÖLCÜK PLATFORMU AÇIKLAMA YAPTI Gölcük Tabiat Parkı'nın ihaleye çıkarılacağının duyurulmasının ardından kurulan ve çeşitli protesto etkinlikleriyle Gölcük'teki yapılaşmaya karşı çıkan Gölcük Platformu tarafından ihalenin iptal...

Gölcük Tabiat Parkı ihalesi iptal edildi (3)

GÖLCÜK PLATFORMU AÇIKLAMA YAPTI
Gölcük Tabiat Parkı'nın ihaleye çıkarılacağının duyurulmasının ardından kurulan ve çeşitli protesto etkinlikleriyle Gölcük'teki yapılaşmaya karşı çıkan Gölcük Platformu tarafından ihalenin iptal kararına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:
"Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nda yapılaşma ve talanın önünü açacak olan 19 Aralık 2017 tarihli ihalenin, Bolu halkının dayanışması, platform üye kuruluş ve kişilerinin yoğun çabası sonucu iptal edildiği bugün Bolu Belediyesi'nin internet sitesinden duyurulmuştur. Haklı mücadelemize destek veren başta Bolu halkı olmak üzere, ulusal ve yerel basına, tüm Türkiye kamuoyuna, platform üyelerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Gölcük Platformu olarak süreci takip etmeye devam edecek, oldu bittiye getirilerek yapılan ihaleler ile bu güzel doğamızı talan etmelerine izin vermeyeceğiz."

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