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Gölbaşılı çiftçilerden Afrin'deki Mehmetçiğe destek

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde çiftçiler Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için Türk bayraklarıyla donattıkları traktörleriyle konvoy oluşturdu. Gölbaşı İlçesi Bezirhane ve Selametli  Mahalle çiftçileri ortaklaşa Afrin'e gerçekleştirilen...

Gölbaşılı çiftçilerden Afrin'deki Mehmetçiğe destek
ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde çiftçiler Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için Türk bayraklarıyla donattıkları traktörleriyle konvoy oluşturdu.
Gölbaşı İlçesi Bezirhane ve Selametli  Mahalle çiftçileri ortaklaşa Afrin'e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na destek amaçlı bir program düzenledi. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Kuyucu, siyasi parti ilçe temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda kişi katıldı. Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yine şehitler için küçükbaş kesildi. Çiftçiler, Türk bayraklarıyla donattıkları traktörleriyle konvoy oluşturdu.
Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay Afrin'deki Mehmetçikle ruhen birlikte olduklarını söyleyerek "Şu anda bedenimiz burada olsa bile ruhen ordayız. Biz de gönüllü olarak gitmeye hazırız. Allah'ım ordaki askerlerimize, yurt içinde mücadele eden güvenlik güçlerimize güç kuvvet versin inşallah. Dualarımız onlarla" diye konuştu.

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