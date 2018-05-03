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Gölbaşı Gölü kıyısı çiftlerin fotoğraf çekim merkezi oldu

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesine ismini veren Gölbaşı Gölü kıyısı, baharın gelişiyle ortaya çıkan güzel manzarası nedeniyle, hayatlarını birleştiren çiftlerin fotoğraf çekim merkezi oldu. Yaşamlarını...

Gölbaşı Gölü kıyısı çiftlerin fotoğraf çekim merkezi oldu

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesine ismini veren Gölbaşı Gölü kıyısı, baharın gelişiyle ortaya çıkan güzel manzarası nedeniyle, hayatlarını birleştiren çiftlerin fotoğraf çekim merkezi oldu.
Yaşamlarını birleştiren çiftler, ilk fotoğraflarını Gölbaşı Gölleri kıyısında doğal ortamda çektirmenin mutluluğunu yaşıyor. Ünü sınırları aşan göl kıyısına çevre illerden de gelin ve damatlar gelerek bol bol fotoğraf çektiriyor. 49 bin nüfusa sahip Gölbaşı ilçesinde yeni evlenecek çiftler stüdyo yerine doğa ve mekan fotoğrafını tercih ederek soluğu göl kenarındaki Doğa parkı, Altınlı Köprü ve Kara Mağara'dan alıyor.
Doğal mekanların fotoğraf çekimi için alternatif mekanlar olduğunu söyleyen düğün fotoğrafçısı Ali İrendeli, "Gölbaşı’nda genelde gölümüz bizlere fotoğraf çekimleri için doğal ve harika bir imkan sağlıyor. Ayrıca göl kenarındaki tarihi mekanlar çiftlerimize çekim yaptığımız yerlerdir. Çekimlerimizde Gölbaşı’nın simgelerini ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Bu çevrede başka doğal bir göl olmadığı için genellikle yakın çevremizdeki il ve ilçelerden de Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep gibi düğün fotoğrafı çektirmek için gelen gelin ve damatlarımız var" dedi.
Düğün fotoğraflarını Gölbaşı Gölü kıyısında çektiren gelin Kübra Gündüz, "Burasını doğal bir ortam olduğu için seviyorum, çok güzel fotoğraflar çektirdik" dedi.

FOTOĞRAFLI
 

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