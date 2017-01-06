Gökyüzünde süzülen kuşları görüntülediler

SAMSUN'da gökyüzünde dans eder gibi görüntüler oluşturan kuşlar çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.

Samsun'da dün akşam saatlerinde kuşlar gökyüzünde görsel bir şov sundu. Kuşları izleyenler de bu görsel şova tanıklık etti. Bazıları da bu anları cep telefonları ile görüntüledi.



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