AĞRI Dağı zirvesinde ve denizin altında dövme yaparak adından söz ettiren Ahmet İlker Kaya, bu kez, geçmişi 5 bin yıl öncesine dayanan bambu tekniğiyle gökyüzünde dövme yaptı.

15 yıldır havacılık sektörüyle uğraşan, 11 yıldır da yamaç paraşütü uçuşları gerçekleştiren ve bugüne kadar base jump atlayışı dahil, 200'e yakın atlayış gerçekleştiren Ferdi Toy'a gökyüzünde Ahmet İlker Kaya tarafından dövme yapıldı. Kaya'yı, 9 yıllık yamaç paraşütü sporcusu Rıdvan Can Mekik uçurdu. Ahmet İlker Kaya, dövmenin ardından base jump atlayışı gerçekleştirdi. Mekik de bu heyecanlı anları kamerasıyla görüntüledi.

Meslek hayatına İsveç'te başlayan, son 19 yıldır Fethiye'de çalışan Ahmet İlker Kaya, bambu tekniğiyle gökyüzünde dövme yapmanın adrenalin tutkunlarını ayrı bir heyecana sürüklediğini söyledi.



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