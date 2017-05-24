Gökmen Ulu'nun babası: Biz dimdik ayaktayız

İZMİR'de Atatürk Düşünce Derneği (ADD) üyeleri, Sözcü Gazetesi muhabiri Gökmen Ulu'nun gözaltına alınmasını, protesto etti. Protesto gösterisine katılan Gökmen Ulu'nun babası Mehmet Ulu, "Dimdik ayaktayız" dedi.

ADD Şubesi üyeleri, Sözcü Gazetesi İzmir muhabiri Gökmen Ulu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için Konak'taki Milli Piyango Müdürlüğü önünde toplanıp, basın açıklaması yaptı. Açıklamaya dernek üyelerinin yanı sıra, TGS İzmir Şubesi Başkanı Halil Hüner, gazetecilerin yanısıra Gökmen Ulu'nun babası Mehmet Ulu, eşi Burcu Ulu, kardeşleri Çisem ve Oben Ulu da katıldı. Açıklama yapan Mehmet Ulu, "Bizim evde Atatürk konuşulur. Biz dimdik ayaktayız. Benim oğlum da dimdik ayakta. Mücadelesine devam edecek. Yarın savcılığa çıkarılacak haberini aldık. Oğlumun sonuna kadar arkasındayız" dedi. Gökmen Ulu'nun eşi Burcu Ulu da "Gökmen iyi bir gazeteci ve başka suçu yok. Onun bir an önce eve dönmesini bekliyoruz başka ne söyleyebilirim ki" diye konuştu.

İzmir ADD Eş Güdüm Başkanı Doğan Aygen yaptığı basın açıklamasında, "Ülke olarak demokrasi ve hukuk adına utanılacak günler yaşıyoruz. Amaçları Atatürkçü, Cumhuriyetçi bir gazeteyi Sözcü'yü susturmak doğruları öğrememizi engellemek. Adalet sistemi çökmüş vaziyettte. Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyanı kolaylaştırmak gibi ifadeyle suçlanan Sözcü Gazetesi, gazetecileri, muhabirleri susmayacaktır. Kendi ülkemizde tutsak değil özgür yaşamak istiyorsak tek bir seçeneğimiz vardır, birlikte direnmektir. Hiçkimse 'Benim gücüm ne ki ben ne yapabilirim' diye düşünmemelidir. Ülkemizi yeniden bir Atatürk Cumhuriyeti olarak görmek istiyorsak bu yoldaki savaştan korkmamalı üzerimize düşeni yapmalıyız. Zaman Mustafa Kemal Atatürkün kurduğu Cumhuriyeti yaşatma koruma zamanıdır" dedi.



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