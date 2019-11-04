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Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi
ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri, lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi. Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen lodos fırtınası nedeniyle, Gestaş firması Gökçeada-...
GENEL 04.11.2019, 09:29
ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri, lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi.
Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen lodos fırtınası nedeniyle, Gestaş firması Gökçeada- Kabatepe arasında tüm tarifeli seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre Gökçeada'dan 07.00, 13.00 ve 18.00'deki, Kabatepe'den ise saat 09.00, 15.00 ve 20.00 feribot seferleri iptal edildi.
Geyikli- Bozcaada ve Çanakkale Boğaz hattındaki diğer feribot seferlerinde ise şu an için devam ediyor.
Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen lodos fırtınası nedeniyle, Gestaş firması Gökçeada- Kabatepe arasında tüm tarifeli seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre Gökçeada'dan 07.00, 13.00 ve 18.00'deki, Kabatepe'den ise saat 09.00, 15.00 ve 20.00 feribot seferleri iptal edildi.
Geyikli- Bozcaada ve Çanakkale Boğaz hattındaki diğer feribot seferlerinde ise şu an için devam ediyor.
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