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Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada İlçesi'ne yapılması planlanan bazı feribot seferleri, poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım...

Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeli
ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada İlçesi'ne yapılması planlanan bazı feribot seferleri, poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada İlçesi'ne gün içinde yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Gestaş tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada'dan Kabatepe'ye 13.00 ve 17.00 ile Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00 ve 15.00 saatlerinde yapılması planlanan seferlerin iptal edildiği belirtildi.
Diğer hatlardaki seferler ise tarifede belirtilen saatlerde gerçekleştirilecek.

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