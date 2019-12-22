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Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor (2)
GELİBOLU VE LAPSEKİ SEFERLERİ DE DURDU Çanakkale'de şiddetini arttıran lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada seferlerinin iptal edilmesinin ardından Liman Başkanlığı'nın talimatıyla Lapseki- Gelibolu ve Çardak- Gelibolu seferleri...
GENEL 22.12.2019, 13:56
GELİBOLU VE LAPSEKİ SEFERLERİ DE DURDU
Çanakkale'de şiddetini arttıran lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada seferlerinin iptal edilmesinin ardından Liman Başkanlığı'nın talimatıyla Lapseki- Gelibolu ve Çardak- Gelibolu seferleri de durduruldu.
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|24
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|23
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|15
|23
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|15
|19
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|15
|18
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|15
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|16
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|Takımlar
|O
|P
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|17
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|18
|39
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|18
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|18
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|O
|P
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|18
|39
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Getafe
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|17
|28
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|18
|28
|8. Athletic Bilbao
|17
|27
|9. Villarreal
|18
|25
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|18
|24
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|23
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|15
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|17
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