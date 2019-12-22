Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor (2)

GELİBOLU VE LAPSEKİ SEFERLERİ DE DURDU

Çanakkale'de şiddetini arttıran lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada seferlerinin iptal edilmesinin ardından Liman Başkanlığı'nın talimatıyla Lapseki- Gelibolu ve Çardak- Gelibolu seferleri de durduruldu.