Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
MHK toptan istifa etti!
MHK toptan istifa etti!
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler yasta
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler...
Eski Başbakan Çilleri’in avukatı DP’den İzmir Büyükşehir adayı oldu
Çilleri’in avukatı DP’den İzmir Büyükşehir...

Gökçeada ve Bozcaada'ya deniz ulaşımına fırtına engeli

ÇANAKKALE’nin Kuzey Ege Denizi’nde poyraz fırtınası, deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Bugün hiç ulaşım sağlanamayan Gökçeada’ya, yarın da feribot seferleri yapılamayacak

Gökçeada ve Bozcaada'ya deniz ulaşımına fırtına engeli
ÇANAKKALE’nin Kuzey Ege Denizi’nde poyraz fırtınası, deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Bugün hiç ulaşım sağlanamayan Gökçeada’ya, yarın da feribot seferleri yapılamayacak. Bugün öğleden sonra ulaşımın durduğu Bozcaada’ya ise, yarın sabahki seferler de iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi’nde saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan poyraz fırtınası, Gökçeada ve Bozcaada’ya deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Gestaş firması, fırtına nedeniyle bugün hiç feribot seferi yapılamayan Gökçeada-Kabatepe arasında, yarınki tüm tarifeli seferlerin de iptal edildiğini açıkladı.
Bugün Bozcaada’dan Geyikli’ye saat 14.00 ve 18.00 ile Geyikli’den Bozcaada’ya saat 15.00 ve 19.00 seferleri yapılamadı. Yarın için de, Bozcaada’dan Geyikli’ye saat 07.15 ve 10.00, Geyikli’den Bozcaada'ya ise saat 08.00 ve 11.00 seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328