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Gökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferleri iptal edildi (2)
BOZCAADA-GEYİKLİ HATTINDAKİ BAZI SEFERLER DE İPTAL EDİLDİ Çanakkale'de, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle, Bozcaada'dan saat 14.00, Geyikli'den saat 15.00'de yapılması planlanan seferler iptal edildi. Bozcaada'dan...
GENEL 29.12.2019, 12:12
BOZCAADA-GEYİKLİ HATTINDAKİ BAZI SEFERLER DE İPTAL EDİLDİ
Çanakkale'de, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle, Bozcaada'dan saat 14.00, Geyikli'den saat 15.00'de yapılması planlanan seferler iptal edildi. Bozcaada'dan saat 17.00, Geyikli'den saat 18.00 seferleri ise yapılacak.
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