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Gökbel: Vize kararı Türkleri değil Yunanlıları mağdur eder

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel, Ege'deki Yunan adalarına seyahatte kolaylık amacıyla sınır kapısında verilen geçici vize uygulamasına son verilmesinin en çok Yunan halkını mağdur...

Gökbel: Vize kararı Türkleri değil Yunanlıları mağdur eder
TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel, Ege'deki Yunan adalarına seyahatte kolaylık amacıyla sınır kapısında verilen geçici vize uygulamasına son verilmesinin en çok Yunan halkını mağdur edeceğini söyledi.
Avrupa Birliği Komisyonu'nun aldığı karara göre Ege’deki Yunan adalarına seyahatte kolaylık amacıyla sınır kapısında verilen geçici vize uygulamasına son verildi. Pilot uygulama her yıl mayıs ayında başlayıp ekim sonunda bitiriliyordu. TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel, kapıda vize uygulamasının kaldırılması ile ilgili Türk tarafının ve Türk turizmcilerin pek endişe duymaması gerektiğini söyledi. Yeni uygulamadan Yunan tarafının daha olumsuz etkileneceğini belirten Gökbel, "Yunanistan tarafı tamamen dolu bile olsa oradaki turistlerin harcama kalemleri Türklerin harcama kalemleri ile kıyaslandığında, Türkler tercih edilir. Çünkü Türkler bir tatile veya geziye gittiğinde komşusuna küçük bile olsa bir hediye alır. Genel anlamda Türk piyasası bunun için tercih ediliyor. Türk turistler aranan beklenen turistler oluyor. Yani kapıda vize uygulamasının kaldırılmasının mağduriyetini Yunan halkı çekecek" dedi.
Avrupa Birliği'nin itirazı sonucu kaldırılan kapıda vize uygulaması ile ilgili değerlendirme yapan Bodrum Feribot Müdür Yardımcısı Özgür Meral ise "Yıllık ortalama bin 500 kişi bizim buradan kapıda vize uygulaması ile Kos'a gidiyor. Bu uygulamanın kalkması sonucu yolcular konsolosluklara yönelecek ve bin kişi eksilir, 500 kişi de münferit olarak kendi vizesini alıp gider diye düşünüyorum. Yani bin kişi kaybımız olur" dedi.

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