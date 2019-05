GOFEST ödül töreni Bakan Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti

BAŞAKŞEHİR Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Gençlik Oyunları Festivali'nde ödüller törenle sahiplerine verildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun da katıldığı festival renkli görüntülere sahne oldu.Bu yıl 2'ncisi düzenlenen, 15 bin gencin katıldığı ve 6 ay boyunca süren Başakşehir 2. Gençlik Oyunları Festivali GOFEST, finalini ödül töreniyle gerçekleştirdi. Gençler, futboldan basketbola, voleyboldan atletizme kadar 23 farklı branşta ter döktü. Dereceye giren gençler, düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu. Başakşehir Millet Bahçesi'nde gerçekleşen festivalin final programına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile yüzlerce kişi katıldı. Bakan Kasapoğlu, alanda bulunan stantları gezdi, gençlerle birlikte vakit geçirdi. Gençlere sporu aşılamak ve yeteneklerini gözlemleyerek uygun branşlara yönlendirmek amacıyla yola çıkılan festivalde "Engelsiz Sanat Atölyesi Müzik Grubu", katılımcılara mini bir konser verdi. Engelli gençlerin konseri katılımcılardan büyük alkış topladı. Renkli etkinliklere sahne olan programda 'Ses Ver Sus' grubu da Başakşehirli vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattı. GOFEST, İlyas Yalçıntaş ve Resul Aydemir'in konserleri ve havai fişek gösteriyle sona erecek.

"ÜLKEMİZE, MİLLETİMİZE FAYDALI BİR GENÇLİK OLALIM"

Gençlerin her zaman yanında olduklarını belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Gençlerle birlikteyiz. Çocukların, gençlerin yüzündeki heyecan ve mutluluk bizi bir kat daha heyecanlandırıyor. Belediyecilikle ilgili tarifi hep merak ederler. Belediyecilik nedir diye. Bu sadece yol, kaldırım yapmak değil. Aslında bugün bir karşılığı çok büyük bir festival. 15 bin genç ile 6 ay boyunca bütün dallarla yapılan bir faaliyet. Spordan kültüre, sanat ve her türlü alanda yapılan yarışmaların bugün finalini, ödül törenini yapıyoruz. Büyük bir organizasyon. Bugün biz de bu ödül töreniyle birlikte sonlandırmış olacağız. Gençlere özellikle şunu söylemek istiyorum. Biz sizin için her türlü imkanı sunacağız. Kötü alışkanlıklardan uzak duralım. Ülkemize, milletimize faydalı bir gençlik olalım. Biz onların her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)