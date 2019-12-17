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Godina'nın kamulaştırılacak evine, 727 bin TL bedel biçildi

ALANYA Kalesi'nde, 2 bin 100 yıllık surlara beton ve seramik kaplamalı pencere yapan, surların üzerine beton korkuluk yerleştiren, bununla da yetinmeyip su giderini surun altından delerek dışarı çıkaran Avusturyalı Walter Godina'nın evi için...

GENEL 17.12.2019, 11:35
Godina'nın kamulaştırılacak evine, 727 bin TL bedel biçildi
ALANYA Kalesi'nde, 2 bin 100 yıllık surlara beton ve seramik kaplamalı pencere yapan, surların üzerine beton korkuluk yerleştiren, bununla da yetinmeyip su giderini surun altından delerek dışarı çıkaran Avusturyalı Walter Godina'nın evi için kamulaştırma kararı çıktı. Eve 727 bin TL değer biçildi.
Alanya ilçesinde Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan ve yılda 2 milyona yakın ziyaretçi ağırlayan Alanya Kalesi'nin Ehmedek bölgesinde Avusturyalı Walter Godina'ya ait evin duvarlarıyla bitişik surların yaklaşık 6 metrelik bölümü yıkıldı. Tarihi surların yıkılmasının ardından yapılan inceleme, bir skandalı ortaya çıkardı. Godina'nın, Alanya Kalesi'ndeki evinin duvarlarıyla bitişik 2 bin 100 yıllık surlara beton ve seramik kaplamalı pencere yaptığı, surların üzerine beton korkuluk yerleştirdiği, su giderini surun altından delerek, dışarı çıkardığı tespit edildi.
RESTORE EDİLECEK
Skandalın ortaya çıkmasının ardından Alanya Müze Müdürlüğü, ev sahibi hakkında suç duyurusunda bulunarak, Godina'nın yaptığı müdahalelerin kaldırılması ile devrilen taşların toplanıp, surların restorasyonunun yapılmasına karar verdi.
KAMULAŞTIRMA KARARI
Walter Godina'nın evinin kamulaştırılmasına da karar verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda Kıymet Takdir Komisyonu'nca oluşturulan teknik ekip, Kamulaştırma Kanunu kapsamında değer tespit çalışması başlattı. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kamulaştırma kararı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce de onaylandı.
BİRİNCİ DERECEDE ARKEOLOJİK, DOĞAL VE TARİHİ SİT ALANI
Kararda, Birinci Derece Arkeolojik, Doğal, Tarihi ve Kentsel Sit Alanı olarak tescilli, Koruma Amaçlı İmar Planı'nda da bulunan Alanya Kalesi surlarının Ehdemek bölümündeki özel mülkiyetteki tescilli Godina'ya ait evin, sur duvarlarının içindeki parsel olduğuna dikkat çekildi.
EV DE YIKILMA TEHLİKESİ YAŞIYOR
Mülkiyeti bakanlığa ait olan ve yıkılan surların Alanya Kalesi'nin en eski tarihli bölümünü içerdiği, Godina'ya ait evin de yıkılması halinde ciddi anlamda can ve mal güvenliğini tehdit edebileceği, acil müdahale çalışması, surların korunması ve arkeolojik kazı çalışmaları için 307 ada 1 parseldeki evin kamulaştırılması gerektiği belirtildi.
YAYA YOLUNU DA DEMİR KAPIYLA KAPATMIŞ
Sur duvarlarında 'dendan' aralarının beton korkuluklarla kapatıldığı, duvarlardan izinsiz tahliye boruları çıkartıldığı ve rölövesinde olmayan pencere açıldığına da dikkat çekilen kararda, imar planlarında 'korunması gerekli yaya yolları' şeklinde belirlenen yolun bir bölümünün demir kapıyla kapatılarak kullanıldığı, zemine beton döküldüğünün tespit edildiği dile getirildi.
KAMULAŞTIRMA BEDELİ YİKOB'DAN
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ise kamulaştırma bedelinin, 2863 Sayılı Kanun'un 12'nci maddesi kapsamında Antalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı'nca (YİKOB), belediyeler ve il özel idarelerinin görev alanlarında kalan kültür varlıklarının korunması amacıyla kullanılmak üzere özel hesapta toplanan kaynaktan karşılanmasını talep etti.
KAMULAŞTIRMA BEDELİ 727 BİN LİRA
Alınan kararlar kapsamında oluşturulan Değer Tespit Komisyonu kamulaştırma bedeliyle ilgili teknik çalışmalarını tamamladı. 132 metrekarelik ev ve alanıyla ilgili Alanya Müze Müdürlüğü'nün emsal satışlarının yanı sıra Alanya Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Alanya Tapu Müdürlüğü, bölgedeki emlakçılar ve emlak vergisi matrahı üzerinden fiyat belirlendi. Teknik ekip, ev ve arsa için toplam 727 bin 351 TL kamulaştırma bedeli belirledi.
MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNDEN SUÇ DUYURUSU
Alanya Müze Müdürlüğü, Walter Godina hakkında Alanya Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. O dönem Avusturya'da olan Godina, kasım ayında Türkiye'ye dönüşünde eşi Brigitte Godina ile birlikte hakkındaki suçlamalarla ilgili Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nde ifade vermişti.

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